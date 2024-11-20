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Авито и Т-Банк расширяют партнерство: на платформе появится возможность покупок в кредит и рассрочку

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Теперь пользователи Авито смогут выбирать не только стандартную опцию предоплаты или оплату при получении товара, но и совершать покупки в кредит с помощью сервиса Т-Рассрочка от Т-Банка. Опция действует на покупку товаров стоимостью до 150 тысяч рублей у частных продавцов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

При этом первичного взноса по кредиту не требуется, первый платеж состоится только через 45 дней после оформления заказа. Срок погашения кредита составит от четырех до восьми месяцев с даты покупки. Сейчас в рамках тестирования опцией может воспользоваться часть пользователей Авито, а до конца года она станет доступна всем.

В данный момент максимальная сумма лимита на одну покупку с помощью сервиса составляет 150 тысяч рублей. Минимальная сумма — 1 500 рублей. Функция доступна в приложении пользователям платформы возрастом от 18 до 70 лет с гражданством РФ. Доступные категории товаров: электроника, личные вещи, товары для дома и дачи, запчасти, хобби и отдых. При этом кредит начинает действовать только после того, как пользователь проверит товар в пункте выдачи и решит его забрать. Если же покупатель на месте откажется от покупки, то кредит не будет активирован.

На погашение суммы по каждой покупке отводится на выбор покупателя четыре, шесть или восемь месяцев, первый платеж нужно внести через 45 дней после оформления заказа. Процент будет зависеть от срока кредитования — от 8,47% от всей суммы покупки в случае выбора срока погашения четыре месяца. Например, в случае покупки товара за 10 000 руб. со сроком погашения кредита четыре месяца, общая сумма переплаты составит 847 руб. Также кредит можно погашать досрочно — в этом случае сумма переплаты уменьшится. Погашать его можно будет в приложении Т-Банка. Там же покупатель сможет проверять график платежей, кроме того, покупателю будут приходить уведомления и смс о сроках и суммах оплаты, чтобы важные детали не были забыты. Помимо этого, график платежей можно будет проверить в приложении Авито.

При этом продавать в кредит пока могут только частные продавцы. Для частных продавцов продажи в кредит бесплатны и ничем не отличаются от обычных заказов — вся сумма продажи становится доступна для вывода сразу после того, как покупатель получит заказ.

"Авито активно запускает финтех-продукты в партнерстве с крупнейшими участниками рынка. Кроме того, мы развиваем рынок C2C-сделок, предоставляя для пользователей те же опции, быстрые и безопасные, к которым они привыкли при обычных покупках в магазинах. Возможность совершить сделку с частным лицом, используя кредитные средства, востребована пользователями сервиса и позволяет им приобретать желаемый товар сразу, не опасаясь, что его перекупит кто-то другой. Особенно это актуально для тех, кто "охотится" за редкими и уникальными товарами. Для продавцов данная функция поможет ускорить продажу товаров и быстрее находить потенциальных покупателей. Впервые мы ввели опцию покупок в кредит на Авито в январе этого года. Видим, что благодаря сервису пользователи смогли увеличить средний чек в три раза. Особенно востребованы для покупок в кредит гаджеты. А теперь мы постепенно добавляем и долгожданную функцию рассрочки", — рассказывает Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам Авито.

"Партнерство всегда основывается на условиях, взаимовыгодных для обоих партнеров, а также для клиентов. Улучшая пользовательский опыт, создавая полезные и удобные инструменты, мы одновременно даем буст для развития наших продуктов, а также роста конверсии. В случае нового совместного продукта с Авито мы можем говорить еще и про первый опыт Т-Рассрочки в C2C-кредитовании. Рынок С2С активно развивается, в нем появляются новые технологичные решения и финансовые инструменты, разработкой которых активно занимается и Т-Банк. Ранее мы уже запустили на Авито возможность идентификации пользователей с помощью T-ID, а также безопасные сделки. Появление С2С кредитования, доступного для оформления во время покупки товаров на онлайн-платформе, это логичный и необходимый шаг. Он позволит покупателям не откладывать приобретение нужных товаров на потом, а продавцам — наращивать обороты, " — Максим Зайцев, руководитель сервисов рассрочки Т-Банка.

Как оформить покупку с помощью сервиса Т-Рассрочка

Чтобы купить на Авито товар в кредит и рассрочку, достаточно выбрать понравившийся товар с соответствующей отметкой. Далее необходимо выбрать в карточке товара покупку в кредит или рассрочку.

Затем нужно будет прямо в приложении Авито заполнить короткую анкету от Т-Банка и дождаться ответа — заявки рассматриваются в период до нескольких минут. После одобрения заявки пользователю приходит код по смс для онлайн-подписания договора, его можно будет прочитать в этом же окне.

После этого нужно будет оплатить доставку и дождаться, пока товар привезут в пункт выдачи. Если отменить заказ до получения или отказаться от товара в пункте выдачи, деньги за доставку вернутся обратно, а кредит аннулируется. Никаких платежей в этом случае вносить не нужно.

Как погашать кредит

Как только покупатель заберет товар, кредит будет считаться оформленным — на странице заказа появится график платежей и ссылка в приложение Т-Банка, где будет происходить погашение кредита. Сумма кредита будет разбита на части.

Первый платеж необходимо внести спустя 45 дней после оформления заказа или позже, если заказ задержался в пути, либо по другим причинам покупатель получил его с задержкой. Следующие платежи нужно будет вносить ежемесячно вплоть до полного погашения. Гасить кредит также можно досрочно.

На данный момент часть пользователей уже получили доступ к новому функционалу. До конца 2024 года возможность оплатить заказ в кредит станет доступна всем пользователям Авито. Кроме того, в декабре для части покупателей появится возможность покупок в рассрочку без переплаты.

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