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Жители Курской и Белгородской областей сэкономили полмиллиарда рублей благодаря гуманитарной кампании Авито

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Суммарная скидка, предоставленная продавцами покупателям в рамках гуманитарной кампании #яПомогаю, организованной Авито в помощь жителям приграничных регионов, превысила 539 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Акция проходила с 9 августа до конца октября 2024 года. В ее рамках на платформе были доступны доставка заказов за 1 рубль, бесплатное жильё и вакансии с проживанием. Кроме того, пользователи могли выставить товары по символической цене 1–10 рублей.

В рамках гуманитарной кампании #яПомогаю почти 400 тысяч заказов было доставлено в Курскую и Белгородскую области со стоимостью логистики 1 рубль. В субсидировании льготной доставки приняли участие партнеры Авито: Почта России, СДЭК, Халва Экспресс, а также DPD и 5Post. Это позволило жителям приграничных регионов сэкономить около 60 млн рублей на оплате доставки. Общая стоимость заказанных товаров с льготной доставкой приблизилась к миллиарду рублей.

Больше всего заказов в приграничные регионы было отправлено из Москвы — на сумму 269 млн руб., Санкт-Петербурга — на 62 млн руб., Московской области — 43 млн руб.

Также продавцы на платформе активно предоставляли скидки от начальной стоимости товаров покупателям из приграничных областей, в том числе предлагая товары с хэштегом #яПомогаю по символической цене 1–10 рублей, благодаря чему пользователи из Курской и Белгородской областей сэкономили свыше 539 млн рублей. Сейчас продолжается доставка помощи в отделения Красного Креста.

По итогам кампании на платформе "Авито Недвижимость" было размещено свыше 1520 объявлений от пользователей, готовых предложить пострадавшим бесплатное проживание. Более 170 семей, вынужденно покинувших свои дома в Курской области, безвозмездно сняли временное жильё с помощью Авито.

В рамках кампании Авито Работа запустили фильтр "Работа с проживанием", по которому доступно 1,6 млн вакансий в разных регионах. Работодатели вместе с трудоустройством предлагают бесплатное проживание или компенсацию за съём жилья тем, кто вынужденно переехал.

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