16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Одежду из личного гардероба Ксении Собчак и других звезд можно будет приобрести на Авито

Читали: 4

C 8 ноября на платформе начали продаваться вещи от знаменитостей. В ноябрьских дропах примут участие Ксения Собчак, Вика Чума, Даня Крастер, Ксения Дукалис, Мария Червоткина, Александр Цыпкин, блогеры "Лихой Топоръ" и "Стройхак".

Пользователи смогут прикупить одежду из личного гардероба известных людей, предметы интерьера из их домов, инструменты для стройки и ремонта, электронику и многое другое. Каждая вещь подобрана не случайно: звезды расскажут их историю и поделятся советами для будущих владельцев. Дропы будут приурочены к масштабной распродаже на платформе. Большинство вещей знаменитостей можно будет приобрести со скидкой.

Знаменитости будут выставлять вещи небольшими партиями. Все они будут доступны в личных аккаунтах звезд с возможностью покупки через Авито Доставку. Открывает серию звездных дропов Ксения Собчак. В ноябре в ее профиле будут представлены костюм с юбкой от бренда Fashion Rebels за 52 тысячи рублей, платье YOU WANNA стоимостью 5500 рублей, костюм Roseville ценой в 36 тысяч рублей, статуэтка слона, привезенная из Индии, настольные часы с ее письменного стола и другие вещи из личного пользования Ксении.

Вещи от Вики Чумы появятся на платформе 11 ноября. Она будет продавать пиджак Fable, платье с розами российского бренда Love Republic за 4000 рублей, кокошник Rockcoco со скидкой 60% за 2000 рублей, кепку Stüssy по цене в 3000 рублей и еще несколько элементов гардероба. Некоторые из этих вещей зрители могли видеть в шоу, где участвовала Вика.

Даня Крастер и блогер "Лихой Топоръ" в середине ноября представят вещи для стройки и ремонта, которые зрители могли видеть в их блогах. Так, пользователи Авито смогут купить копию легендарной деревянной вазы, которую Даня выточил специально для распродажи на Авито, и шуруповерт, который зрители канала "Лихой Топоръ" наблюдали в выпусках "Волгатти", "Хуторе", "Буханке" и "Паре столов".

Во второй половине ноября Ксения Дукалис сделает дроп, в котором у покупателей будет возможность приобрести личный MacBook блогера, игровую консоль PS4 и одежду таких люксовых брендов, как Burberry и Celine.

Мария Червоткина следом предложит покупателям стильные вещи и обувь из личного гардероба. Завершат ноябрьские дропы писатель Александр Цыпкин с товарами для дома и блогер "Стройхак" с инструментами для ремонта.

Версия для печати

В России и мире

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

27–28 октября разработчики и инженеры собрались на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. В стенах вуза прошла конференция одного из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинга Т1.

"Дело Спецтехники": повышение прозрачности и безопасности — определяющий тренд рынка спецтехники

Прозрачность и безопасность российского рынка спецтехники необходимо повышать, тем более в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Об этом было заявлено на конференции "Дело Спецтехники" для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, состоявшейся 17 октября 2024 года в Москве.

Культура и стиль

Люди

Жителя Самары будут судить за организацию подпольной майнинговой фермы

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело 37-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении имущественного ущерба с помощью обмана (п. "а" ч. 2 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Басманный суд арестовал начальника ОНД Самары Алексея Мамыкина за взятки

Под арест до 15 декабря 2024 г. отправили начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексея Мамыкина. Информацию журналисту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.

Кошелек

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

С 8 октября на Авито Путешествиях появилась возможность бронировать отели для отдыха и командировок по всей России

Пользователи платформы теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. Если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это доступно на Авито Путешествиях.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Появились рендеры фонтана на ул. Осипенко в Самаре после ремонта

Стало известно, как будет выглядеть фонтан 40-летия Победы на ул. Осипенко в Самаре после реконструкции. Рендеры опубликовал в сети "ВКонтакте" член регионального штаба Народного фронта Самарской области Алексей Сорокин.

Он и она