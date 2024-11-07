Этнопарк Дружбы народов создан по инициативе региональной общественной организации "Союз народов Самарской области" под руководством Хугаева Ростислава Ерастовича.

Вас ожидает увлекательное путешествие по национальным подворьям, в каждом национальном доме выставлены предметы быта, музыкальные инструменты и национальные костюмы, отражающие особенности различных культур. На территории возведены хозяйственные постройки, характеризующие традиционные занятия народов. Это уникальный архитектурный ансамбль. Этнопарк дружбы народов — живая площадка для сохранения и развития нашего наследия.

Экскурсия "Путешествие по жилищам народов России"

Продолжительность программы — 90 мин

Для гостей экскурсовод проведет экскурсию по семи подворьям. Вы узнаете о традиционных ценностях, языке, быте, особенности строения жилищ, предметах утвари, костюмах и в заключение экскурсии будет проведено чаепитие.

Обзорная экскурсия по парку с посещением 3 подворий

Продолжительность программы — 1 час 20 мин

В рамках данной программы экскурсоводы коротко расскажут о двадцати подворьях и заведут внутрь трёх подворий, где гости могут узнать об истории строительства парка и концепции подворий.

Программа "Сказочный квест"

Продолжительность программы — 2 часа.

Минимальная группа для участия — 15 человек.

Гостей ждет экскурсия-спектакль, где зритель станет полноценным участником сказочных действий. Квест имеет последовательные этапы и определенную цель, в конце вас ждет мастер-класс по росписи имбирных пряников и чаепитием.

Масленица в этнопарке является самым ярким событием года. Программа включает в себя розыгрыши, народные забавы и русские потешки. Выступление творческих коллективов, мастер-классы по созданию кукол и оберегов, сжигание чучела и праздничный фейерверк. Вы можете попробовать: мордовские пачаты, чувашские кижер игерчи, русские кружевные, удмуртские табани, блины по-донецки. Финал программы розыгрыш чудо-блинницы.

На сайте этнопаркдружбынародов.рф и в группе ВКонтакте вы можете ознакомиться с другими программами: Выпускной в русском народном стиле, Юный этнограф, Гастротур в Этнопарке и т. д.