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В мобильном приложении Авито появилась видеореклама

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В мобильном приложении Авито появилась возможность размещать рекламные видеоролики. Появляться они будут в результатах поиска и в карточках товаров. Такой формат позволяет бизнесу подробнее рассказывать о его предложении и побуждать аудиторию к покупке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Раньше видеоролики транслировались только в десктопной и мобильной веб-версиях Авито. Новое место для показа видеорекламы — мобильное приложение — поможет бизнесу увеличивать узнаваемость и расширять базу потенциальных клиентов.

Рекламные ролики показываются заинтересованным в покупке пользователям: для этого алгоритмы Авито анализируют действия аудитории на платформе, ее интересы и другие характеристики. Например, люди, которые искали транспортное средство, вероятнее увидят рекламу нового автомобильного бренда.

Видео длительностью до десяти секунд показывается в мобильном приложении Авито в горизонтальных форматах 4:3, 16:9 или 21:9 — в зависимости от задач бизнеса. Креатив состоит из видео, логотипа бренда, заголовка, рекламного сообщения и кнопки с призывом к действию. При продвижении используется модель оплаты за тысячу показов видеорекламы.

"Видеореклама — один из самых эффективных инструментов для общения бизнеса с его аудиторией. Ролики показывают ключевые преимущества продуктов компаний, товаров или услуг в интерактивном формате и вовлекают пользователей в коммуникацию с бизнесом с первых секунд просмотра. Это, в свою очередь, влияет на рост знания бренда и доверие к нему, что помогает сформировать базу для последующих продаж", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

На данном этапе запустить видеоролик в мобильном приложении классифайда можно через менеджера компании или заявку на сайте Авито Рекламы.

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