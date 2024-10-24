Иван Гуз: "Авито — уникальная платформа социальной коммерции"

По данным Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК), классифайды и маркетплейсы считают самыми эффективными инструментами для привлечения клиентов 82% предпринимателей. Авито среди ключевых партнеров для малого и среднего бизнеса — 62% предпринимателей использовали платформу для продвижения своих товаров и услуг за последние шесть месяцев, а 28% — назвали Авито основной площадкой для продвижения.

Как отметил Иван Гуз, Авито сегодня — это 28 млн уникальных пользователей в день и 230 млн активных объявлений. Компания стала неотъемлемой частью жизни людей в России и научилась стирать границы между городами — из регионов 70% покупателей и 81% продавцов на Авито.

"Авито — это платформа для социальной коммерции. И в этом ее уникальность. Мы соединяем напрямую продавцов и покупателей. Только 6% сделок на Авито происходит без общения, остальные покупатели приходят на Авито, потому что они хотят и готовы общаться, расспрашивать про ваш товар, ваши условия и т. д. Поэтому продавцам на Авито так важно быть открытыми и коммуницировать с покупателями через разные каналы на платформе", — заявил Иван Гуз.

Он отметил, что успех продавца на платформе зависит не только от инструментов Авито, но и от того, как продавцы ведут свой бизнес. Продавцы, которые поддерживают высокий уровень сервиса, получают от Авито специальный бейдж "Надежный продавец", что помогает пользователям платформы ориентироваться в огромном количестве предложений.

"Есть предубеждение, что Авито — это в основном про ресейл, значит, новых товаров там нет, но это не так. Если еще 4 года назад у нас было всего 7% новых товаров, то на текущий момент их больше 57%", — добавил Иван Гуз.