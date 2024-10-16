Елена Иванчикова: "Это мы — взрослые, которые должны привить интерес к предмету"

— Расскажите о примерном расписании ребёнка, живущего в приюте?

— С утра дети умываются, завтракают, делают влажную уборку в комнатах. Днем выбирают: гулять или провести творческое занятие. Их отвозят в школу, если это будний день. Вечером мы делаем уроки, позже — гуляем. В общем, проводят день так же, как проводят дети, живущие в обычной среднестатистической семье.

— Дети какого возраста находятся в центре?

— С 3 до 18 лет.



— Это обычные дети или дети с особенностями развития?

— К нам попадают дети с ОВЗ, УО, ЗПР. Если попадают дети с инвалидностью, она, как правило, не мешает их жизнедеятельности. Детей-инвалидов, которым нужен определенный уход, к нам не отправляют.

— Чаще всего в приют попадают дети-сироты или дети родителей, лишённых родительских прав?

— Когда я только пришла работать в приют, в основном были дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Их родители находятся на испытательном сроке у органов опеки. Для детей-сирот и ребят, от которых отказалась семья, тогда функционировали детские дома. Пару лет назад изменился устав учреждения, и к нам стали попадать дети из детских домов тоже.

— Какая самая частая предыстория встречается у ребенка, попавшего в приют?

— Пьющие родители.

— Есть ли какие-то благотворительные фонды или физические лица, которые выделают финансы или предметы продовольствия, чтобы помочь детям?

— С нами сотрудничает несколько благотворительных фондов, но людей, которые просто хотят помочь, больше. Привозят одежду, игрушки, технику. Есть компании, в которых на Новый год проходят благотворительные акции. Сотрудникам компании передают новогодние письма от детей, в которых они говорят, что хотят в подарок на Новый год. Люди покупают и привозят подарки. Дети созваниваются со своим "Тайным сантой", благодарят. В последнее время вообще очень много неравнодушных людей. Недавно приезжал мужчина, я его первый раз в стенах приюта увидела. Постучался в дверь, передал детям коробки со сладостями. Ничего не сказал, даже на чай не остался. Вручил и уехал. Может быть, поминал кого-то из родственников.



— Как Вы считаете, лучше помочь всем детям понемногу или одному, но основательно?

— Всем понемногу. Я смирилась с тем, что не могу осчастливить всех детей на свете. Помогаю чем могу. Пусть у них останутся хоть какие-то тёплые воспоминания из детства, хоть это и воспоминания о воспитателях, а не о родителях. Наша миссия состоит не столько в том, чтобы следить за ними, сколько в том, чтобы "отогреть" их и дать почувствовать себя в безопасности.

— У Вас есть какие-то интересные истории с работы в центре?

— Каждый день — это интересная история. Это же дети, с ними постоянно что-нибудь случается. Побеги были часто. Мой муж на машине такие гонки устраивал, чтобы девочку, которая сбежать пыталась, перехватить на трассе.

— Мы знаем, что до ГКУ СО СРЦН "Солнечный лучик" Вы работали учителем математики и технологии в сельской школе. Что, как Вам кажется, самое сложное в профессии учителя?

— Самое сложное в профессии учителя — это бумажная волокита. Она отнимает очень много времени, которое мы могли потратить на более важные дела.

— Почему Вы остановились на том, чтобы преподавать в школе и не пошли, например, в колледж или университет?

— Об этом даже речи не шло. Я не писала ни диссертаций, ни кандидатских, потому что всё время посвящала работе в школе. И потом, я очень люблю свой посёлок, свою малую родину, и уезжать отсюда никуда не собиралась. Мне здесь хорошо и спокойно.

— Какое у Вас самое тёплое воспоминание, связанное со школой и учениками?

— Мне всегда было ценно внимание учеников. Эти поздравления с праздниками, которые они отправляют спустя десятки лет выпуска — бесценная награда за труд. Каждый раз, когда я вижу эти сообщения, отвечаю на звонки, я понимаю, что годы прошли не зря.

— Как Вы считаете, какими способами можно заинтересовать современных подростков учёбой?

— Во-первых, абсолютно всё зависит от учителя. Это мы — взрослые, которые должны привить интерес к предмету. Если ты и актер, и танцор, и хореограф, и художник — дети сами к тебе потянутся. Доля неформального общения должна присутствовать, чтобы дети чувствовали, что ты живой человек, и не боялись интересоваться, делиться мыслями и советоваться. Школьные учителя, помимо положенных 6-7 уроков, ведут кружки и дополнительные занятия, организовывают мероприятия, репетиции. Эта пара часов в неделю, проведённая в неформальной обстановке, позволяет наладить контакт с учащимися, увидеть, в чём они талантливы, понять, что им интересно. Необходимо мягко обозначить ребёнку свою авторитетность, завоевать его доверие и заслужить авторитет. Тогда, может быть, когда он будет задаваться вопросом "Какие экзамены мне сдавать?" или "С какой профессией я хочу связать свою жизнь?", он придет к тебе за советом. Потому что ты показал, что с тобой можно советоваться.

В подростковом возрасте им интересно многое, и интерес к учёбе можно привить разными способами, но самое главное — создать позитивную ассоциацию с собой и с предметом, не давить на ребенка, а дисциплинировать его; не указывать, а направлять.

— Чем сейчас занимаются Ваши дети? Вы были рады, когда Ваша старшая дочь решила пойти учиться в университет на преподавателя?

— Я горжусь своими девчонками. Старшую дочь я не отговаривала идти работать учителем. Она до сих пор преподает, показывает отличные результаты. Говорит, любит свою работу. Устаёт, конечно, ужасно, но раз не уходит, значит, ей нравится. Младшая учится на журналиста, помогает редактировать мои тексты.

— У Вас есть несколько опубликованных статей в газетах, например, очерк "Сила любви". В Вас всегда была эта журналистская жилка? Не думали попробовать податься в журналистику?



— Мне ещё со школы нравилось писать тексты, а как появилось свободное время, я взялась участвовать в журналистских конкурсах. Недавно мой очерк "Сила любви" занял первое место в конкурсе от РУДН "В фокусе — детство" в номинации "История рода". Сейчас пишу статью про моё школьное время, про учителей. Как раз в год педагога и наставника.

— Чем вы занимаетесь дома в свободное время? У Вас есть какие-то хобби?

— В последние пару лет стало больше времени на хобби. Вышиваю, облагораживаю дачу вместе с мужем. Всё собираюсь заняться плетением мебели. Недавно вот начала писать статьи, очерки. Публикую на конкурсы и в районную газету "Чагринские зори". В общем, развиваюсь, стараюсь не сидеть на месте. Летом езжу на велосипеде на дачу. Очень люблю ездить на велосипеде.

— Чему Вы сами научились у детей за столько лет преподавания?

— Всегда говорю одно — учителя никогда не стареют. Дети нас "омолаживают". А еще модные слова из молодежного слэнга мы всегда узнавали первые.



— Как Вы выстраиваете доверительные отношения со своими воспитанниками? Расскажите какой-нибудь профессиональный секрет.

— Нет никакого секрета, человечными надо быть. Общаться с детьми "на равных", не давить авторитетом. Бывают, конечно, сложные случаи, где нужно ставить четкие границы, но в большинстве случаев им достаточно просто почувствовать себя в безопасности.

— Какой совет Вы можете дать людям, которые хотят связать свою жизнь с работой с детьми? Преподавателям, воспитателям, работникам учреждений дополнительного образования, детским психологам и т. д.?

— Жить с душой нараспашку. Быть честными. Постоянно учиться, развиваться, идти в ногу со временем. Стоять на месте нельзя. Дети никогда не стоят на месте, и Вы не стойте.

