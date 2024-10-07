Екатерина Акинцева: "Мой ребенок "тяжёлый", обучаться нам больше негде. Тогда построим свою школу"

— В 2019 году здание центра "Выше радуги" было ещё разрушенным старым помещением. В начале работы над проектом я смотрела на него без окон и дверей, представляла себе красивые коридоры и удобные классы. А уже сейчас планирую получить лицензию для статуса школы.

Ещё в планах будущей школы ввести новые образовательные предметы, обучающие программы и методики. ДЦП — сложный диагноз с разными формами и проявлениями, во многом симптоматика схожа, но подход к каждому ребёнку свой. У каждого индивидуальное время выполнения заданий и упражнений.

Личная инициатива в создании удобного образовательного центра для детей с ДЦП у Екатерины появилась благодаря сыну. Акинцеву Мише 15 лет, учиться в условиях общеобразовательных школ ему невозможно. Сейчас в центре кроме Миши учится ещё около 50 детей.

— "Невозможно" в моей личной истории с сыном касалось и передвижения на коляске. Ситуации принуждали к тому, чтобы носить Мишу на руках с одного этажа на другой. Сын рос, со временем это стало сложно. На спортивных занятиях Миша смотрел на весь класс, сидя в коляске. На уроках сидел с искривлённой спиной. Реалии были такие:

"Мой ребёнок "тяжёлый", остается только домашнее обучение".

*ДТЦ — объединяющий термин группы хронических заболеваний, вызванных нарушением или аномальным развитием мозга. Симптомы варьируются от лёгких до тяжёлых и включают в себя нарушение двигательного аппарата, равновесия и речи.

— Жить на домашнем обучении не хотелось. Особенные дети, так или иначе, имеют право на счастье. А четыре стены в наши планы не входят. Здесь важно понимать, что факт обучаемости ребёнка должен быть подтверждён специалистами. Если интеллект ребёнка сохранен, то в подобранных условиях можно научиться читать, писать, совершать нужные двигательные действия. В неадаптированной системе обучения сделать это сложно.

"Тогда будем делать свою школу", — решила Екатерина. И начала.

В 2019 году из идеи об "удобной школе" начал развиваться проект центра, с целой цепной реакцией знакомств, обсуждений реализации всего желаемого. С мечтами о том, чего в самарских школах-интернатах не было никогда.

— Чего хотелось? Того, что будет не мешать, а помогать нашим детям учиться. По нашему видению в школе должен был быть подъёмный механизм. Сложность реализации была не только в космических ценах. Узкие коридоры выделенного для нас помещения ставили под сомнения установку подъёмника. Тогда мы организовали совещание с конструкторами и архитекторами. Мы нашли решение, но нужно было выйти из ГОСТов. Пара сантиметров от нормы — и у нас всё получилось. Сделали безопасно и прочно. Подъёмник работает и не подводит в ежедневно. На полное время подъема и спуска сейчас уходит 8 минут.

Сейчас "Выше радуги" имеет статус комплексного образовательного центра для детей с ДЦП. Работает в режиме дневного пансионата, где за 5-6 часов дети развиваются по индивидуальной программе. На стенах в центре можно увидеть картины в белых рамках. Школьники центра рисуют их сами. А если остановиться у лестницы, можно заметить, как на удобном подъёмнике поднимается ученик вместе с сопровождающим. В образовательных классах также всё продумано до мелочей. Например, в кабинете информатики клавиатура раскрашена в несколько броских цветов. Так ребятам становится легче печатать.

— Сейчас в нашем центре дети обучаются математике и информатике, русскому и английскому языкам. В общие часы занятий все как один обожают лепить, "кулинарить" и рисовать. В дневной программе обучения есть так называемые "физминутки". Идут они на самом деле примерно 30 минут. Дети в формате весёлых стартов и соревнований учатся перемещаться на колясках. Маневрировать и обходить препятствия.

— Нам было очень важно выстроить школьную, но адаптированную образовательную программу. Все преподаватели центра имеют педагогическое образование, не перестают обучаться и сами. Проходят курсы по методикам и программам, их мы ищем в Москве и других городах. Но главный критерий, учитываемый нами при трудоустройстве специалистов, очень прост — любить детей. Одна из наших педагогов пришла в школу, не имея опыта работы в специализированных школах. Но озвучила главное:

"Я люблю детей, готова всему научиться. Хочу работать в вашем центре".

Всему научилась и прошла курсы повышения квалификации. Дети чувствуют профессионализм и любовь. И отвечают на терпение и внимание хорошими результатами и ответной любовью.

Ещё один важный момент процесса обучения в таких школах — безопасность. В центре "Выше радуги" об образовательном процессе заботится и тьютор. Благодаря таким "подручным" родители не переживают за безопасность своих детей, а сами дети имеют крепкое плечо, руку помощи, или все две руки помощи, когда будет нужно.

— Мы всегда думаем о безопасности. Она не только в удобстве передвижения, не только в нюансах выкладки асфальта и специальном оборудовании. Безопасность в нашем центре — это ответственность сотрудников. Они бдят, не ловят мух, одинаково внимательны к каждому ребёнку. Тьютор нашего центра присутствует на занятиях, имеет образование медицинского психолога. Рядом и на уроке, и на переменке. А ещё помогает ребятам выстраивать отношения в маленьких коллективах. Так скажем, налаживает мосты. Их иногда сложно выстроить, но кирпичики из договоренностей прокладываются успешно.

Екатерина Акинцева подобные проекты организовывает не впервые. По её инициативе в 2012 году начал функционировать СГООДИР "Дети ангела". Когда-то там занимался и сам сын Екатерины. Проект — общественная организация детей-инвалидов и их родителей. В небольших группах ребята взаимодействуют с приглашёнными специалистами. Именно здесь можно научиться делать первые шаги, проходить начальные стадии реабилитации и развиваться в условиях игры со сверстниками.



— Тогда в детском саду маленькому Мише отказали. Не было возможности для нужной социализации, где он мог бы общаться, играть и развиваться. Сейчас из проекта Миша, конечно, вырос. Там учится уже другое поколение детей, которое потом дойдёт и до "Радуги".

Сейчас Екатерина называет этот проект "тренировкой", где научилась многому, как создатель и основатель проектов. Выстраивание образовательного процесса и методических программ, ведение переговоров и создание чёткого плана — всё познавалось со временем. А началось всё с письма в городскую администрацию:

"Можно нам организовать такой проект?"

И Екатерине ответили: "Можно". Получилось быстро и сообща. Тогда сразу нашлось много рук помощи, которые помогли Екатерине заняться вопросами обустройства и ремонта помещения. После проекта "Дети ангела" Екатерина знала, куда идти в следующий раз.

— Все наши проекты начались с организации того, чего нам не хватало в других учреждениях. Недолгий разговор с родителями детей о запросе в наших центрах почти всегда имеет одну и ту же суть: "Нам отказали. Сказали, что ребёнку дать больше не могут". И это не из-за того, что ребенка не любят. Адаптировать программу обучения под одного действительно невозможно. А своим детям хочется дать самое лучшее.

— Главная удача в наших проектах — люди. Некоторые помогали по собственному желанию в оплате за ремонт. А есть примеры и тех, кто стал педагогами в таком же искреннем желании помогать. Создание центра не было взмахом волшебной палочки. В 2016 году мы подали заявку на грант социальных проектов. И победили, добившись получения нужной суммы. Потом договаривались со специалистами и по несколько раз меняли много моментов. Где-то слишком усложняли, где-то получали отказы. Но отклика всегда было больше. Поэтому мы сейчас существуем и имеем возможность принимать семьи, которым отказали, перед которыми закрыли двери.

— Проект "Выше радуги" возник из-за вопроса: "А что будет с нашими детьми, когда нас не будет рядом?". И ответа на этот вопрос хотелось позитивного. Как для собственного сына, так и для воспитанников центра. Такие образовательные центры не просто безопасная среда, а возможность развития, шаг в самостоятельную жизнь.

Следующий проект в планах Екатерины — тренировочные квартиры, как альтернатива ПНИ. Такие инициативы только зарождаются в нашей стране. Для того чтобы создать пары из совместно проживающих молодых людей, придется закрыть много регулирующих вопросов. Такой проект подразумевает некое общежитие, где уже взрослые люди могут дополнять друг друга в бытовых и просто жизненных вопросах. Как элементы пазла. У кого-то получается работать, кто-то ходит в магазин, а кто-то способен помогать другим спускаться с лестницы. В итоге — такие удачные комбинации, где взрослый может помочь другому взрослому.

"Наши проекты растут вместе с нашими детьми. И это лучший показатель развития для меня и для родителей таких же детей".

Название центра "Выше радуги" придумано за чаепитием. Во времена создания проекта Екатерина пришла в администрацию, где во время неформального разговора о планах она случайно взяла со стола конфету с названием "Счастье". "Назовите центр со смыслом счастья" — сказали Екатерине. Примерно такой посыл и был вложен в имя проекта. Радуга — улыбка неба. А улыбаться можно еще шире с теми, кто выходит за рамки и своим стремлением добивается результатов.

— Я хорошо помню день, когда мне озвучили возможный диагноз моего сына. Перед тобой будто появляется лабиринт, из которого не знаешь, как выбраться. Как не остаться в тупике? Сейчас, смотря на все существующие проекты помощи, понимаю, что сил хватило благодаря детям. Хочется, чтобы они были счастливы и радовались жизни, а не воспринимали её как наказание. Это возможно, если мыслить шире ради людей.