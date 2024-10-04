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Авито рассказал продавцам новых автомобилей, как стать ближе к российским автолюбителям

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Авито Авто представил тренды, которые на сегодняшний день определяют развитие сегмента новых автомобилей в России и оказывают влияние на бизнес дистрибьюторов. На конференции для импортеров автомобилей эксперты платформы рассказали о тенденциях, влияющих на выбор нового автомобиля покупателями.

Артем Соколов, аналитик данных Авито Авто, также представил решения для OEM-автопроизводителей, ориентированные на автоматизацию процессов управления дилерской сетью, и маркетинговые инструменты, помогающие усилить знания целевой аудитории о бренде.

По данным платформы, рост числа активных пользователей категории новых авто на Авито составляет 18% год к году.

  • Доля предложения новых авто в августе 2024 года равнялась 24%. При этом тенденция к росту сохраняется: в августе 2023 года этот показатель составлял 19%, а в августе 2022-го — 15%.
  • С начала 2022 года по август 2024 года число объявлений в сегменте новых авто выросло на 40%.
  • Средняя стоимость нового автомобиля год к году снизилась на 6,5% до уровня 3 300 000 рублей.
  • Доля китайских брендов в сегменте новых авто стабилизировалась: на протяжении 2024 года она составляет немногим более 70%.
  • Фиксируется трансформация кросс-интереса: поиск потребителей наполняется новыми китайскими брендами в дополнение к европейским и японским автомобилям с пробегом.

"Среди главных целей Авито Авто на сегодняшний день — это рост качества и объема трафика для дилеров, запуск новых продуктов для OEM, работающих в России, и обеспечение прозрачности и комфорта для покупателей. За последнее время на нашем рынке появилось много новых марок, и Авито Авто стремится помочь им облегчить взаимодействие с дилерской сетью, повысить ее управляемость и соблюдение стандартов бренда. Мы знаем, что, несмотря на рост интереса к новым авто, при поиске и покупке пользователи сталкиваются с целым рядом нюансов — от необходимости разбираться в широком ассортименте предложений до непрозрачности условий в объявлении. Поэтому мы помогаем новым брендам доносить до аудитории информацию о новинках и их особенностях, а также стараемся повысить эффективность взаимодействия дилеров с клиентами — внедряем стандарты качества и требования к листингу, модерируем цены, опираясь на данные от импортеров, проводим проверки и многое другое. Надеемся, что меры, предпринимаемые Авито Авто, и инструменты, которые мы предлагаем дилерам, помогут им в бизнесе", — комментирует Никита Ивахненко, руководитель направления "Новые авто" в Авито.

Эксперты Авито Авто рассказали участникам мероприятия и о том, как с помощью инструментов платформы повысить осведомленность потребителей о брендах и моделях.

  • Медийная реклама помогает брендам не только рассказывать о себе, но и стимулировать к совершению покупки. Среди инструментов с доказанной эффективностью — таргет-паки, узкие DMP-сегменты, мультиоффер, пуш-рассылки и пр. По пуш-рассылкам при охвате более 300 000 активных пользователей с горячим интересом к покупке авто средний open rate составит около 20%, а CR в переход на брендспейс — 3%.
  • В сентябре Авито Авто запустил тестирование нового инструмента — Video App с максимальным гарантированным объемом показов 15 млн. Его цель — мотивация лояльных групп потребителей к взаимодействию и привлечение новых клиентов благодаря широким возможностям таргетинга. Сервис позволяет размещать видео на страницах поиска и в карточке товара на Android и iOS, настраивать показы по категориям, интересам и географии нахождения пользователя.
  • Сервис Гараж позволяет работать над лояльностью и возвращаемостью аудитории. Это пространство, где пользователи Авито могут виртуально "припарковать" свой автомобиль. Более 30% пользователей осуществляют через него поиск запчастей по автомобилю. Гараж открывает широкие возможности для информирования целевой аудитории о возможностях трейд-ин, условиях рекламных кампаний и для приглашения на презентации новых моделей, клиентские дни, роад-шоу в офлайновые шоу-румы.

Авито Авто увеличивает трафик на платформе, в том числе за счет кросс-категорийности площадки. Авито входит в топ-15 рекламодателей по объему инвестиций на федеральном ТВ и в топ-3 по объему наружной рекламы в столицах. При этом в цифровых каналах более 10 миллионов показов ежемесячно приходится на автомобили от дилеров. Такая активность обеспечивает прирост покупателей новых авто на платформе на уровне 22%, а прирост конверсии из просмотра в звонок дилеру — 15%. На данный момент Авито Авто сфокусирован на сегменте новых автомобилей: проводятся рекламные кампании, запущен новый каталог с удобным интерфейсом и спецпредложениями от дилеров.

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