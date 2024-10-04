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"Через игру — на работу": Авито запускает игровой проект для молодых соискателей

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Авито Работа запускает новый проект "Скиллы в IRL" на платформе ВКонтакте. Это серия мини-игр, призванная показать молодым соискателям, как их игровые навыки трансформируются в востребованные на рынке труда soft skills. Как в игровой форме презентовать себя потенциальным работодателям, рассказали в пресс-службе компании.

В рамках проекта "Скиллы в IRL" пользователи могут пройти серию геймифицированных тестов, помогающих определить уровень владения популярными "гибкими навыками". Прохождение каждого теста занимает 30 секунд, за которые пользователи могут набрать от 0 до 100 баллов по семи критериям — популярным скиллам, зачастую требующимся от соискателей при трудоустройстве. Среди них:

  • Коммуникабельность (способность к общению и установке связей);
  • Стрессоустойчивость (умение адекватно реагировать и держать себя в руках в стрессовых ситуациях);
  • Скорость реакции (быстрое принятие решений);
  • Грамотность (знание родного языка и способность грамотно выражать свои мысли);
  • Внимание (способность конц ентрироваться на процессе и не упускать детали);
  • Логика (умение последовательно думать и рассуждать без противоречий).

Согласно последним исследованиям Авито Работы, российские работодатели все чаще обращают внимание на "гибкие" навыки у кандидатов. За прошедший год количество вакансий, где акцент делается на soft skills, увеличилось на 9%, а средние предлагаемые зарплаты для кандидатов на такие позиции выросли на 12%.

Игровой тест "Скиллы в IRL" стал продолжением рекламной кампании Авито Работы "Твой опыт в жизни тоже считается", получившей большой отклик у молодой аудитории. Инициативы направлены на решение ключевой проблемы юных соискателей — сомнений в том, что их опыта и навыков достаточно для поиска первой работы. На предыдущих этапах организаторы демонстрировали, как повседневные жизненные ситуации могут дать необходимую базу для трудоустройства; новый проект предлагает молодёжи инструмент для оценки конкретных гибких навыков, которые могут сыграть роль при приёме на работу.

По результатам тестирования формируется индивидуальный профиль soft skills пользователя, на основе которого генерируется персонализированная подборка вакансий на платформе Авито Работа.

Первыми участниками проекта стали популярные молодёжные стримеры — Dmitry_Lixxx, Derzko69, rostikfacekid, dinablin, Korya_mc, Fenya, ZakvielChannel. В честь старта проекта они прошли игровые тесты во время открытых стримов и оценили уровень своих мягких навыков. Теперь по окончании выполнения заданий все пользователи могут сравнить свои результаты с уровнем скиллов любимых блогеров. Кроме того, у участников проекта есть возможность поделиться своими достижениями с друзьями и выиграть брендированные призы.

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Авито Работа запускает новый проект <a href="https://vk.com/app52125472" target="_blank">"Скиллы в IRL"</a> на платформе ВКонтакте. Это серия мини-игр, призванная показать молодым соискателям, как их игровые навыки трансформируются в востребованные на рынке труда soft skills. Как в игровой форме презентовать себя потенциальным работодателям, рассказали в пресс-службе компании.

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