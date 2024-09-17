На пути к вершине: восходящий самарский футболист - о начале карьеры, роли полузащитника, достижениях

- Егор, как началась твоя карьера футболиста?

- Мой отец влюбил меня в футбол еще в 6 лет, рассказав про него. Меня настолько заинтересовал он, что я попросил привести меня на тренировку. Мы приехали в школу "Крылья Советов", где я прошел свой первый отбор и занимался там до 18 лет. Эти годы стали для меня настоящей школой жизни.

— Какая у тебя была позиция в игре?

— В игре я был всегда полузащитником.

— Какова роль полузащитника?

— Полузащитник — ключевая фигура на футбольном поле, способная влиять на ход игры благодаря своей универсальности и пониманию стратегии. Его действия часто определяют темп матча: игрок на этой позиции может ускорить атаку, подавая точные передачи вперед, или замедлить игру, контролируя темп и расчетливо распределяя мяч между партнерами.

- Кому ты подражал в детстве, кто был твой кумир на футбольном поле?

— В детстве, когда я только начинал заниматься футболом, мой кумир на поле был Криштиану Роналду. Помню, как с замиранием сердца смотрел его матчи, восхищаясь каждым дриблингом, каждым ударом. Я пытался подражать его стилю игры: старался обыгрывать соперников так же ловко, как он, и стрелять в ворота с такой же точностью. Роналду научил меня не только технике игры, но и духу соревнования — стремлению побеждать и никогда не сдаваться. Криштиану стал для меня символом настоящего мастера, и его пример остается со мной, вдохновляя на новые достижения на футбольном поле и за его пределами.

- Какие значимые достижения ты можешь отметить за все время?

— Одним из самых важных является победа в чемпионате города в 2021 году среди юношей до 17 лет.

Этот турнир длился долго, и наша команда выступала очень уверенно — мы победили всех аутсайдеров и не уступили очков лидерам. Битва за второе место с ЦСКА продолжалась до последних туров, однако, благодаря нашим победам в очных встречах и стабильной игре на протяжении всего турнира, мы финишировали выше них, опередив на 2 очка.

После завершения турнира нас пригласили на церемонию награждения, где представители Самарской федерации футбола поздравили нас и вручили заслуженные медали за первое место в чемпионате.

Говоря о своем вкладе в этот турнир, я забил несколько голов, среди которых особенно запомнился мяч в ворота ЦСКА, что значительно укрепило нашу позицию в таблице.

- Самый запоминающийся момент в твоей карьере?

— Он произошел в тот день, когда я получил награду лучшему игроку команды. Это была не просто индивидуальная награда, это стало кульминацией всех моих усилий, настойчивости и страсти, которые я вложил в любимое дело. Я стоял на сцене, смотрел на своих товарищей по команде, и в этот момент меня переполняли ощущения гордости и радости. Это был не только триумф для меня, но и символ единства всей команды.

— Ты бы хотел, чтобы в дальнейшем твой ребенок занимался таким видом спорта?

— Конечно, я бы хотел, чтобы мой ребенок занимался футболом. Этот вид спорта не только развивает физическую форму, но и формирует характер, учит работать в команде, преодолевать трудности и добиваться успеха. Однако заставлять его заниматься этим я не намерен. Главное, чтобы у него был интерес и желание заниматься спортом. Я хочу, чтобы он сам выбрал свой путь. Для этого я буду делиться с ним своими знаниями о футболе, рассказывать о великих игроках, о том, как они достигли успеха, и о том, какие эмоции приносит игра. Могу взять его с собой на стадион, показать увлекательные матчи, чтобы он увидел настоящую атмосферу этого спорта.

- Что самое важно ты понял за все время занятия футболом?

— Я понял, что, если ты хочешь действительно добиться результата и стать профессиональным футболистом, нужно гореть этим делом и работать не покладая рук, не замечая перед собой различных подростковых соблазнов. Футбол — не просто игра; это образ жизни, требующий преданности и решимости. Успех приходит не к тем, кто лишь мечтает, а к тем, кто готов ежедневно преодолевать трудности, тренироваться в любую погоду и принимать поражения как возможности для роста. Каждая тренировка — шаг к заветной цели, и важно помнить, что за игрой на поле стоит множество часов упорного труда. Отказ от легкомысленных развлечений, выбор в пользу самодисциплины спасают от провалов. Зато те моменты, когда ты ощущаешь, как твои усилия приносят плоды, как мяч летит точно в ворота, не сравнятся ни с чем другим.

— Чтобы ты хотел сказать начинающим игрокам?

— Играйте в футбол, наслаждаясь моментом, перестаньте нервничать и думать о лишнем, ведь это вам точно не поможет. Играйте в него, как будто вам 10 лет, и вам просто нравится это делать. Ощутите радость каждого касания мяча, каждой передачи и каждого забитого гола. Постарайтесь не забывать, что футбол — это, в первую очередь, игра, и от нее надо получать удовольствие. Помните, что успех приходит через радость и упорство. Если вы сохраняете эти мысли даже на протяжении юношества и зрелости, то на остальном пути к вашей мечте будет легче. Развивайте партнерскую игру, взаимодействуйте с товарищами по команде, учитесь понимать игру на более глубоком уровне. Позвольте себе ошибаться, ведь именно в процессе ошибок мы учимся и растем. И, наконец, наслаждайтесь каждым моментом на поле: это ваше время, ваш спорт. Когда вы будете играть с душой, с искренним желанием — тогда настанет тот момент, когда ваши мечты станут реальностью.