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Слово за слово: о любви к английскому и о том, как ее передать другим

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В современном мире, где английский язык становится неотъемлемой частью жизни, встреча с молодым преподавателем, который вдохновляет и увлекает своих учеников, приобретает особую значимость. Полина Дунина, молодой преподаватель английского языка, не просто обучает грамматике и словарному запасу — она помогает своим ученикам открывать мир возможностей, который несет в себе знание мирового языка. В этом интервью Полина поделится своими взглядами на современные подходы к обучению языкам, а также расскажет о своих мечтах и амбициях, которые побуждают ее достигать все новых высот в профессии.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

— Расскажи свою историю знакомства с английским языком.

— Мой путь в английский язык начался в два года, когда мама отвела меня в детский клуб, посвященный изучению этого языка. С того момента я погрузилась в мир английского. Однако по-настоящему серьезно я начала заниматься с пяти лет, когда в моей жизни появились различные репетиторы, каждый из которых открывал новые горизонты языка.

— Сложно ли было тебе тогда начать изучение?

— Совсем не сложно, с первого занятия я начала понимать, что из себя представляет английский язык и легко овладевала грамматикой. Мне кажется, я родилась для того, чтобы изучать и преподавать английский. На данный момент я уже преподаю его детям, чему очень рада.

— Когда ты пришла к идее обучать английскому языку других?

— Эта идея пришла ко мне совсем недавно. Я долго размышляла о том, чем бы мне хотелось заниматься в жизни, и в конце концов пришла к ясному выводу: я стремлюсь поделиться своими знаниями с окружающими. В этом процессе я не только повторяю и углубляю собственные знания, но и помогаю людям открыть для себя этот удивительный язык. Обучение — это не просто передача информации, это способ, который позволяет обогащаться новым опытом. Каждый урок — возможность для меня и моих учеников растянуть границы наших возможностей, преодолеть языковые барьеры и создать связь, основанную на понимании и взаимном уважении. Я чувствую, что, обучая других, я не только делюсь своим опытом, но и способствую созданию более открытого и многоязычного мира.

— Как ты думаешь, что заставляет многих оставить изучение иностранных языков на полдороге?

— Я полагаю, что причины кроются в неверном подходе преподавателя. Изучение языка нельзя свести к простому заучиванию слов и правил; это процесс, требующий глубинного индивидуального подхода. Язык — это живое искусство, танец мыслей и эмоций, который требует от ученика не только слуха и усидчивости, но и вдохновения. Если обучение напоминает рутинное механическое упражнение, подобное бездушному запоминанию, оно быстро теряет свой шарм. Студенты должны ощущать себя личностями, а не просто зрителями на сцене. Тогда изучение языка станет не тяжкой ношей, а волнующим путешествием в мир культуры и коммуникации. Таким образом, вопрос не только в методах, но и в том, каким образом преподаватель вдохновляет своих учеников. Нет ничего прекраснее, чем открытие новых горизонтов через язык, который соединяет людей.

— Сколько времени требуется новичку, чтобы достичь базового уровня владения английским?

— Прежде всего все зависит от самого индивидуума. Достижение любой цели требует настойчивости и стараний. Если человек проявляет усердие и при этом получает обучение по привлекательной и увлекательной программе, то уже через полгода или год он сможет уверенно общаться на этом языке. Важна не только мотивация ученика, но и качество образовательного процесса: подходящий преподаватель, интересный материал и регулярная практика создают идеальные условия для быстрого прогресса. Если ученик настроен на успех и готов трудиться, английский язык станет для него не просто набором слов и грамматических правил, а окном в мир новых возможностей. Путь к владению языком способен стать источником радости и самосовершенствования, если его пройти с настроем и азартом.

— Что ты можешь сказать тем, кто убежден, что овладеть иностранным языком с нуля после 40 лет — задача недостижимая?

— На самом деле, хотя языки усваиваются легче в детстве, когда наши умы не перегружены заботами и обязанностями, главное — это искреннее желание. С ясной целью и настойчивостью можно с успехом преодолеть любые преграды. Возраст — всего лишь цифра; в жизни нет пределов для стремящихся к новым знаниям. Каждый шаг на этом пути, какими бы незначительными он ни казались, приближает к цели. Задумайтесь, язык — это не только набор правил и слов, но и окно в новую культуру, способ общения с миром. Пусть вас не пугают сложности — они лишь добавляют остроты и глубины к изучению. Стремитесь впитывать каждую мелочь, и вы удивитесь, насколько быстро сможете достичь уверенности в новом языке. Научиться языку возможно в любом возрасте, если есть желание.

— Какие сложности возникали при изучении языка и какие возникают при преподавании?

— Изучение языка порой оборачивается настоящим испытанием, когда сбиваются мысли, переплетаясь в хаотичном порядке, особенно, если за плечами уже несколько иностранных языков. С другой стороны, в преподавании ученика главной задачей становится найти подход, так как каждый стремится к своей цели. Кто-то мечтает о путешествиях, погружаясь в незнакомые культуры, другие ставят во главу угла профессиональные амбиции, желая завоевать новые вершины карьеры. Учитывая это разнообразие интересов, преподаватель должен мастерски балансировать и создавать условия, способные вдохновлять каждого ученика. Важно найти тот самый ключик, который откроет двери к изучению языка, став настоящим компасом, ведущим к новым горизонтам и возможностям.

— Что бы ты посоветовала новичкам?

— Если говорить о тех, кто делает первые шаги в изучении английского языка, то прежде всего не стоит бояться говорить. Порой боязнь ошибок сковывает, но помните: никто не будет смеяться над вами из-за неправильного произношения или грамматических погрешностей. Все мы были новичками когда-то, и именно в этом процессе заключен истинный смысл обучения — научиться общаться и понимать своего собеседника. Каждый произнесенный звук, каждая неуверенная фраза — это шаг к свободе в общении. Не бойтесь совершать ошибки, потому что они — ваши лучшие учителя. В каждом разговоре кроется возможность для роста, а смелость говорить открывает новые горизонты. Мотивация и упорство приведут к победе, и вскоре вы сможете с уверенностью делиться своими мыслями и чувствами на новом языке.

— Свяжешь ли ты свою жизнь с английским? Если да, то как?

— Я собираюсь посвятить себя репетиторству, обучая как детей, так и взрослых. Эти знания станут для меня надежным помощником не только в учебе, но и в путешествиях, открывая двери в мир новых возможностей и знакомств. Английский — это не просто язык; это ключ к пониманию культуры, общению и самовыражению. Учитывая его значимость в современном мире, я вижу, как он может стать путеводной звездой на моем жизненном пути, позволяя мне углублять мои знания и расширять горизонты. Процесс обучения будет взаимовыгодным, так как я смогу делиться своим опытом и вдохновением с другими. Я рада, что могу быть связующим звеном между культурами, передавая знания и любовь к языку? Выбрав этот путь, я смогу не только обогатить свою жизнь, но и помочь другим открыть для себя красоту английского языка.

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