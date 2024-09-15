Авито Работа привлечет талантливых офисных работников в отделения Сбера в Самарской области

Проект задействует наружную и интернет-рекламу в пяти ключевых регионах: Республике Башкортостан, Самарской, Ростовской, Омской и Челябинской областях, — а также размещения на Авито. Всего в рамках кампании на данный момент размещено порядка тысячи вакансий по всей России.

Спецпроект со Сбером стал следующим этапом рекламной кампании "Больше офисных вакансий на Авито", который стартовал 1 сентября. Для помощи работодателям в поиске сотрудников на наиболее дефицитные позиции Авито Работа объединила усилия с компаниями-нанимателями из регионов, задействованных в продвижении.

В рамках проекта организаторы используют наружную рекламу, призванную повысить знание широкой аудитории о возможностях трудоустройства, а также рекламные инструменты Авито — медийные баннеры, рассылки, и сторис, — привлекающие внимание пользователей классифайда к новым вакансиям на платформе. Так, за первые шесть месяцев 2024 года инвестиции крупных рекламодателей в охватное продвижение вакансий на Авито выросли в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Сегодняшний дефицит кадров распространяется на все регионы и сферы бизнеса. В этих условиях мы видим, как растет востребованность ряда специалистов, в том числе по офисным профессиям. По данным платформы, в I полугодии 2024 года по Самарской области спрос на специалистов поддержки вырос на 126% год к году, а на менеджеров по продажам — на 36%. За последний год число вакансий для операторов колл-центров увеличилось на 58%. Вместе с нашим партнером Сбером мы поможем тысячам людей найти свое место, дать старт новой карьере или продолжить успешный профессиональный путь", — комментирует Кирилл Пшеничных, директор категории "Офисные профессии" Авито Работы.

"Рынок продолжает оставаться нестабильным, за каждым изменением следует новое. Компании адаптируют форматы привлечения кандидатов. Несмотря на сложившуюся ситуацию на рынке, многие увеличивают штат. Расширение найма в Сбере обусловлено стремительным ростом бизнеса — развитием и внедрением AI-технологий, разработкой умных устройств, автоматизацией банковских сервисов и расширением продуктовой линейки. Для эффективного привлечения кандидатов важно укреплять HR-бренд компании, усиливая присутствие в социальных сетях, работных сайтах, участие в коллаборациях. Это поможет привлечь внимание потенциальных кандидатов и повысить лояльность действующих сотрудников. Мы разрабатываем нестандартные подходы к продвижению вакансий на площадках, чтобы увеличить охват и узнаваемость HR-бренда. Совместно с Авито мы запустили спецпроект, который поможет привлечь внимание соискателей, рассказать о работе в офисах Сбера по всей стране и найти свое профессиональное призвание", — комментирует Анна Овчинникова, Управляющий директор Управления привлечения талантов Сбербанка.