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На Авито появился консьерж-сервис для продажи вещей люкс-сегмента

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Вещи люкс и премиум сегмента теперь можно реализовать на Авито без общения с покупателями. По сути, новый сервис предлагает аутсорс по продаже вещей указанного класса в новом или отличном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Пользователю только нужно оформить заявку на продажу товара, остальное Авито и партнер запуска — Second Friend Store — возьмут на себя. Предложат удобный способ передачи вещей, сделают проверку оригинальности, назначат цену и будут искать покупателей. Новый функционал поможет продавать одежду, обувь и аксессуары, не прикладывая усилий для общения с потенциальными покупателями и самостоятельной продажи товара.

Партнером запуска стала российская ресейл-платформа Second Friend Store. Пользователи смогут получить помощь специалистов при продаже вещей: нужно только передать вещь представителям компании, они сами сделают профессиональные фотографии, разместят объявление, будут его продвигать и общаться с потенциальными покупателями. Новый функционал работает с 1 сентября в тестовом формате, сейчас доступен жителям Москвы и Московской области. Тесты продлятся до конца года, затем будет решен вопрос о масштабировании и развитии проекта.

Консьерж-сервис позволит упростить весь процесс продажи люксовых и премиальных товаров для пользователей. Нужно только ответить на несколько вопросов в заявке на сайте проекта и загрузить фото продаваемой вещи. Эти данные потребуются экспертам, чтобы сделать первичную оценку стоимости перепродажи, а продавцу сразу узнать, сколько он сможет заработать с продажи.

Далее пользователь выбирает удобный для себя способ передачи товара: можно передать специалистам сервиса с помощью курьера, который приедет в любое удобное время или отвезти товар самостоятельно в шоурум Second Friend Store. Доставка для клиентов сервиса бесплатная. Следующий этап — оценка вещи на оригинальность. Процедуру можно провести дома — и тогда услуги курьера не потребуются — или в офисе Second Friend Store. После того как специалисты подтвердят оригинальность товара, продавцу будет озвучена финальная цена продажи и размер комиссии за работу сервиса. На стоимость влияют бренд, категория товара, его состояние и год покупки. Так, по данным Second Friend Store, средняя стоимость сумок 87,6 тысяч рублей, платья продаются на платформе в среднем за 29 тысяч рублей. Как только товар найдет покупателя на Авито или на сайте Second Friend Store, продавец получит деньги на карту.

"Интерес к ресейлу, особенно в сегменте премиум, один из ключевых фэшн-трендов во всем мире. Поклонников моды привлекает возможность найти уникальные вещи из прошлых коллекций, некоторые из которых стали сегодня легендарными, позволить себе вещи премиум-брендов, но по более комфортным ценам, внести свой вклад в заботу об окружающей среде. По данным аналитиков Авито, в ресейл-сегменте любимые люксовые бренды россиян в 2024 году это Gucci, Chanel, Balenciaga, активно набирает поклонников Hermes — продажи выросли на 41% за первые семь месяцев 2024 года относительно аналогичного периода годом ранее", — комментирует Никита Шашкевич, руководитель категории Lifestyle в Авито.

Ранее Авито выяснил, что вещи и обувь занимают первую строчку среди категорий товаров, которые у большинства россиян лежат без дела. Так, в исследовании платформы ответил 31% респондентов. При этом почти каждый третий продает или отдает такие ненужные вещи друзьям и знакомым, но 43% просто убирают в шкаф и не пользуются. При этом есть те, кто потратил на вещи, которые остались ненужными, более 100 тысяч рублей.

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