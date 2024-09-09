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Продвижение на Авито через "СберТаргет" — в помощь предпринимателям

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Партнерство Авито и "СберТаргет" позволит российским предпринимателям показывать объявления многомиллионной аудитории Авито, привлекать больше клиентов и увеличивать продажи. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Запустить продвижение объявлений на Авито через "СберТаргет" — сервис Сбера для запуска рекламы товаров и услуг — можно в несколько кликов: для этого нужно зарегистрироваться в сервисе, открыть карточку с бонусом от классифайда и нажать на кнопку "Получить бонус".

Дополнительно предприниматели могут получить бонусы на продвижение до 30 сентября 2024 года. Для этого необходимо оставить заявку на участие в акции, активировать тариф с оплатой целевых просмотров в категории "Товары" с "Расширенной" или "Максимальной" подпиской и пройти проверку.

При регистрации как профессиональный продавец и оформлении подписки "Расширенная" или "Максимальная" предприниматель получит 8 000 бонусов. Акция распространяется на пользователей классифайда, которые в течение последнего полугодия тратили на продвижение и размещение объявлений менее 1 000 рублей в месяц. Бонусы начисляются за три рабочих дня после выполнения всех условий. Подробнее об акции — по ссылке.

"Авито — уникальная рекламная площадка. Наша главная ценность — аудитория: сегодня аккаунт на Авито есть у более чем 70 млн пользователей, и мы хорошо понимаем их интересы. Благодаря этому мы можем предложить нашим рекламодателям тонкие настройки таргетинга и эффективные инструменты для продвижения именно их бизнеса, в том числе форматы медийной рекламы. Уверены, что благодаря партнерству с сервисом "СберТаргет" еще больше предпринимателей откроет для себя инструменты для роста бизнеса и привлечения клиентов на Авито", — говорит Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

"СберТаргет" продолжает расширять свои возможности по работе с рекламными площадками. Сервис содержит почти все топовые онлайн-каналы России для продвижения товаров и услуг в поисковиках, соцсетях, на картах и в СМС. Теперь к этому списку добавилась популярная онлайн-платформа объявлений Авито. А значит, у наших клиентов-предпринимателей появится ещё больше возможностей рассказать россиянам о своей продукции", — рассказал Станислав Карташов, вице-президент, директор Дивизиона "Корпоративные клиенты 360" ПАО Сбербанк.

Авито также развивает инструменты продвижения для крупных брендов и рекламных агентств. Сервис предлагает рекламодателям широкий выбор форматов медийной рекламы и решение Brandspace — представительство бренда на Авито, чтобы выделиться на фоне других предложений.

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