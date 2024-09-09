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Здоровый образ жизни Новокуйбышевска

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С 2021 первого года в Новокуйбышевске появилась открытая футбольная лига. Футбольный манеж "ОФЛ" открыт по адресу: г. Новокуйбышевск, улица Репина, 4А. Каждые полгода проходит открытая лига среди любительских команд.

Фото: vk.com/ofl_nsk

Подать заявку на участие команды можно онлайн, через сообщения сообщества и отдельный пост с расписанием. Если команде не подходит время игры, все решаемо, но с одобрения соперников.

В мире, где профессиональный спорт занимает центральное место, любительские футбольные лиги становятся настоящей отдушиной для тех, кто ценит игру ради самой игры. В городе Новокуйбышевск любительская футбольная лига продолжает привлекать внимание как игроков, так и болельщиков. Проводятся детские и взрослые тренировки, любительские игры и матчи. Можно заявиться с собственной командой и стать спортсменом, не покоряя больших звезд. Как происходят игры и жизнь любительской команды, узнаем у Даниила Суслова, капитана команды "Химик".

Еще с детства он занимался в городской команде СДЮСШОР. Команда распалась, а футбол из жизни уходить не хотел. Инициативные ребята проводили тренировки на улице самостоятельно. Сами себе. Как появилась арена, решили попробовать силы и заявиться с командой. Мотивационный плюс — это любительская игра для души. Без страха можно продолжать дальше. Соревнования проходят в дружеской атмосфере, но это не снижает накала страстей на поле. Каждая игра — это возможность проявить свои лучшие качества, научиться чему-то новому и, конечно, завести новые знакомства.

— Открытие арены стало для нас мотивацией играть. Знаем лишь то, что это частное владение, где есть свои команды с тренерами. Взрослые и детские. У самих тренера нет. Дорого. У нас в команде много людей с хорошей базой, что позволяет одерживать победы и самим держать себя в тонусе, — комментирует Даниил.

Тренировки в манеже проходят на платной основе — за аренду помещения. Команда сама оплачивает по часам. Муниципалитет Новокуйбышевска никак не связан с играми. Организация игр происходит по расписанию в группе социальной сети "ВКонтакте". Отдельное расписание, в котором команды узнают о последних новостях. Примерно 90% взрослых команд — любители, тренирующиеся самостоятельно.

Детские игры проходят отдельно, как и тренировки. По словам капитана, юные игроки играют лучше и стремятся выше и выше.

— На данный момент наша команда готовится к новой лиге. Готовы играть и побеждать. В помощь нам традиционные матерные кричалки

Соперники со временем становятся сильнее, появляются спонсируемые команды. К примеру, команда от "Додо Пицца". Буквально в каждой лиге команда принимает участие.

Любительская футбольная лига — это не только спорт, но и сообщество, которое объединяет людей. Это прекрасная возможность для каждого стать частью чего-то большего, ощутить командный дух и, конечно, насладиться футболом.

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