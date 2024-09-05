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Авито Путешествия вдохновили россиян на новые поездки

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Интерактивная бренд-зона Авито Путешествий помогла тысячам посетителей определиться с планами на поездки в бархатный сезон, получить советы для поиска жилья и сделать эффектные фотографии. Об итогах работы бренд-зоны в московском Парке Горького рассказали в пресс-службе компании.

Весь август в одной из ключевых туристических локаций столицы работала интерактивная зона Авито Путешествий. Ее главным арт-объектом стал гигантский пятиметровый чемодан-фотозона — основной эмоциональный атрибут любого путешествия. За месяц здесь побывали тысячи гостей и провели в общей сложности более 1000 часов.

Яркую локацию от Авито Путешествий посетили москвичи и гости города, в их числе — известные блогеры и актеры. Так, Лаура Джугелия и Ирина Литвинова сделали свои фотографии в гранд-чемодане и неоновой комнате, Стас Просто Класс, Анна Михайловская и Станислав Бондаренко протестировали перевернутый бассейн, а Антон Лаврентьев с сыном — надувных фламинго и холодильник для магнитиков.

На фото: блогеры Лаура Джугелия, Ирина Литвинова
На фото: блогер Стас Просто Класс, актриса Анна Михайловская
На фото: актер Станислав Бондаренко, телеведущий и актер Антон Лаврентьев с сыном

"Ключевой идеей в разработке бренд-зоны для нас стало создание атмосферы, которая поможет передать всё, за что люди так любят путешествия — предвкушение поездки, яркие эмоции, новые впечатления. Кроме того, мы добавили и образовательный момент, чтобы отдых каждого прошел именно так, как забронировано. В специальном чат-боте собраны места для отдыха в бархатный сезон, а также советы по безопасному и выгодному выбору жилья от Авито Путешествий. За время работы бренд-зоны возможностями чат-бота воспользовались более 2 000 раз", — прокомментировала Галина Собко, менеджер по маркетингу продукта Авито Путешествий.

Интерактивный павильон Авито Путешествий позволил погрузиться во все этапы отпуска: от выбора жилья и заселения до отдыха и возвращения домой. А самыми популярными арт-объектами стали огромный прозрачный чемодан для фото, комната в неоновом оформлении с плюшевой обстановкой и селфи-зеркалами, а также зона с перевернутым бассейном.

После знакомства с интерактивной зоной каждый посетитель получил промокод со скидкой для бронирования жилья через Авито Путешествия, памятные фото-магнитики на холодильник — символ любого путешествия.

По данным Авито Путешествий, по итогам летнего сезона 2024 года в топ-5 направлений по числу бронирований вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Ростовская область и Татарстан. Среди других популярных для путешествий регионов — Свердловская, Нижегородская, Калининградская и Новосибирская области, а также Ставропольский край.

Бренд Авито Путешествий был запущен в апреле 2024 года. Новый сервис для поиска и бронирования всех типов размещения в отпуске, командировке и любой другой поездке по стране стал одним из фокусов в стратегии развития всей платформы.

Фотографии бренд-зоны Авито Путешествий доступны по ссылке.

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