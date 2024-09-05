Врач стоматолог общей практики Валерия Могилева: "Главная задача будущего врача-стоматолога — это учиться, учиться и еще раз учиться"

— Валерия Сергеевна, как вы думаете, почему ваша профессия стала настолько популярной сейчас у абитуриентов?

— Профессия врача-стоматолога, в принципе, испокон веков была очень важна для людей, так как болезни зубов еще не были достаточно изучены, а специалистов, которые могли бы помочь в данной ситуации, было очень мало. Сейчас такой оборот популярности наша профессия набирает за счет своего быстрого развития. В нашей специализации достаточно за короткий срок времени появились такие вещи как рентгенологические исследования, цифровая стоматология (возможность использования сканирования для создания полноценного представления пациента, как выглядит его полость рта в данный момент и как она будет выглядеть после лечения), использование также фотопротоколов для создания полноценной картины ситуации, наличие аппаратов увеличения, таких как микроскоп и бинокуляры, для достижения более четких и долговременных результатов.

— Как вы думаете, какой процент студентов остался в профессии и работает по специальности?

— Многие, конечно, не выдерживают конкуренции после окончания университета, так как например в Самаре находится около 600-700 стоматологий, среди которых нужно стать лучшим и востребованным врачом-стоматологом. Но конечно же, процентов 60-70% идут в профессию ради помощи людям, изучением новой информации, постоянного развития и роста.

— Какие главные задачи ставили перед студентами в университете?



— Главная задача будущего врача-стоматолога — это учиться, учиться и еще раз учиться. Умение изучить большой объем информации в короткие сроки — это самая важная способность студента стоматологического факультета. Многие думают, что данная профессия изучает только зубы, но на самом деле мы, так же как и студенты лечебного дела, изучаем анатомию человека, фармакологию, гистологию, патологическую анатомию и физиологию. В общем и целом, человек, идущий в данную профессию, обязан знать полностью все особенности строения человеческого организма, а не только зубов.

— По вашему мнению, достаточно ли того обьема знаний, который дают в университете для того, чтобы стать врачом, или же необходимо постоянно обновлять знания?

— Чаще всего любой медицинский ВУЗ, в котором ты учишься на врача, дает тебе фундамент знаний. Университет дает именно базовую информацию для того, чтобы ты смог начать работать. Дальше безусловно нужно развиваться самому, чтобы расшириться свой кругозор и свои навыки. Для врачей-стоматологов дается такая прекрасная возможность, как поступление в ординатуру (последипломное образование) на узкую специальность, а также наличие курсов, которые подтверждают нашу квалификацию каждые 5 лет. Естественно, данные обучения являются платными, и иногда за ними приходится даже ездить в другие города, но зато благодаря именно этим мероприятиям мы узнаем о новых технологиях, техниках лечения, аппаратах и лекарственных средствах, что помогает идти в ногу со временем и расширять свой круг возможностей.