16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Работа на ВЭФ: целевое обучение поможет преодолеть кадровый голод

Читали: 20

В условиях напряженного рынка труда и кадрового голода работодатели вынуждены адаптироваться, вырабатывая новые стратегии для подбора персонала. Одним из ключевых трендов, которые формируют сегодняшний рынок труда, стал поиск баланса между системой образования и запросами рынка. Об этом заявил Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Несмотря на то что работодатели продолжают повышать зарплатные предложения, стремясь привлечь нужных специалистов, полностью решить проблему не удается. Например, летом 2024 года в среднем по России зарплаты выросли на 9% за год, а в ДФО — на 6% за год, но этого недостаточно для покрытия дефицита высококвалифицированных кадров.

В такой ситуации важным решением становится сотрудничество учебных заведений и бизнеса, включая создание совместных целевых и специализированных программ, которые помогут восполнить пробелы в квалификациях и подготовить специалистов, соответствующих требованиям современного рынка.

"Внедрение стажировок, практик и совместных проектов позволит студентам на практике применить полученные знания и навыки, а работодателям — выявить потенциальных сотрудников еще до их окончательного трудоустройства. Кроме того, тесное сотрудничество образовательных учреждений и бизнеса является гарантией подготовки востребованных специалистов. Часто образовательные программы не успевают за стремительными изменениями и трендами на рынке труда, поэтому к окончанию обучения в вузе или ссузе часть знаний и навыков выпускника устаревают", — отметил Дмитрий Пучков.

Так, в качестве примера Дмитрий Пучков привел успешный опыт Авито по запуску магистратуры по направлению Data Science в сотрудничестве с МФТИ. Студенты совмещают учебу с оплачиваемой стажировкой в компании. До 2028 года планируется наладить сотрудничество с 11 профильными вузами, в том числе МГУ, ИТМО, ВШЭ. Таким образом планируется подготовить порядка 3 000 IT-специалистов.

Помимо востребованности IT-специальностей, эксперт также отметил масштабный дефицит квалифицированного персонала в промышленности и производстве, который стал катализатором популяризации среднего профессионального образования среди населения. По данным исследования Авито Работы, 71% работающих россиян считают среднее профессиональное образование (СПО) перспективным. 67% респондентов были бы готовы рассмотреть возможность получения среднего профессионального образования, если бы только начинали свой карьерный путь.

"Мы, как платформа, объединяющая работодателей и соискателей, активно популяризируем дефицитные профессии и варианты их получения. По результатам нашего исследования, всего 26% россиян хорошо осведомлены о возможности целевого приема при поступлении в вузы или ссузы. Среди этой категории ответивших 81% считают, что оно способствует повышению эффективности подготовки специалистов в условиях нехватки кадров", — комментирует Дмитрий Пучков.

Напомним, что 4 сентября на ВЭФ Авито Работа и Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились помогать приморским соискателям найти подходящие вакансии и содействовать работодателям региона в подборе нужных специалистов. В ходе реализации соглашения особое внимание будет уделяться мероприятиям по снижению напряженности на рынке труда Приморского края и популяризации промышленных профессий на территории региона.

Версия для печати

В России и мире

Авито Работа на ВЭФ: целевое обучение поможет преодолеть кадровый голод

В условиях напряженного рынка труда и кадрового голода работодатели вынуждены адаптироваться, вырабатывая новые стратегии для подбора персонала. Одним из ключевых трендов, которые формируют сегодняшний рынок труда, стал поиск баланса между системой образования и запросами рынка. Об этом заявил Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Авито Работа и Министерство профобразования и занятости населения Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве

4 сентября 2024 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Авито Работа и Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве в развитии возможностей для людей в поисках работы и компаний-работодателей.

Культура и стиль

В Самаре состоится музыкальный спектакль "Ах, водевиль, водевиль!"

28 сентября на сцене ДК Металлург зрители смогут посмотреть постановку Санкт-Петербургского театра "Водевиль". Водевиль отличается лёгкостью и непосредственностью, остроумием и шутливостью. Это короткие пьесы, включающие темы которых могут быть разнообразными, от комедийных ситуаций до любовных историй, но всегда с оптимистической и весёлой атмосферой.

Люди

Врач стоматолог общей практики Валерия Могилева: "Главная задача будущего врача-стоматолога — это учиться, учиться и еще раз учиться"

В 2024 году большинство абитуриентов САМГМУ выбрали для себя специальность врача-стоматолога. Подали заявки на поступление 535 человек, тогда как университетом было заявлено 75 бюджетных мест и 100 мест на платной форме обучения. Почему же именно сейчас профессия стала так востребована среди молодого поколения? Чего ожидать от учебы в Самарском университете? На эти и другие вопросы в интервью ответила врач-стоматолог общей практики, закончившая вуз в прошлом году, Валерия Могилева.

Кошелек

В Самарской области вырос спрос на покупку загородных объектов с бассейнами

Спрос на покупку загородных домов с бассейнами на территории Самарской области вырос на 4%, предложение о продаже таких объектов увеличилось на 10%, а средняя стоимость их покупки по итогам июля 2024 года составила 7,5 млн рублей.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она