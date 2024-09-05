Авито Работа на ВЭФ: целевое обучение поможет преодолеть кадровый голод

Несмотря на то что работодатели продолжают повышать зарплатные предложения, стремясь привлечь нужных специалистов, полностью решить проблему не удается. Например, летом 2024 года в среднем по России зарплаты выросли на 9% за год, а в ДФО — на 6% за год, но этого недостаточно для покрытия дефицита высококвалифицированных кадров.

В такой ситуации важным решением становится сотрудничество учебных заведений и бизнеса, включая создание совместных целевых и специализированных программ, которые помогут восполнить пробелы в квалификациях и подготовить специалистов, соответствующих требованиям современного рынка.

"Внедрение стажировок, практик и совместных проектов позволит студентам на практике применить полученные знания и навыки, а работодателям — выявить потенциальных сотрудников еще до их окончательного трудоустройства. Кроме того, тесное сотрудничество образовательных учреждений и бизнеса является гарантией подготовки востребованных специалистов. Часто образовательные программы не успевают за стремительными изменениями и трендами на рынке труда, поэтому к окончанию обучения в вузе или ссузе часть знаний и навыков выпускника устаревают", — отметил Дмитрий Пучков.

Так, в качестве примера Дмитрий Пучков привел успешный опыт Авито по запуску магистратуры по направлению Data Science в сотрудничестве с МФТИ. Студенты совмещают учебу с оплачиваемой стажировкой в компании. До 2028 года планируется наладить сотрудничество с 11 профильными вузами, в том числе МГУ, ИТМО, ВШЭ. Таким образом планируется подготовить порядка 3 000 IT-специалистов.

Помимо востребованности IT-специальностей, эксперт также отметил масштабный дефицит квалифицированного персонала в промышленности и производстве, который стал катализатором популяризации среднего профессионального образования среди населения. По данным исследования Авито Работы, 71% работающих россиян считают среднее профессиональное образование (СПО) перспективным. 67% респондентов были бы готовы рассмотреть возможность получения среднего профессионального образования, если бы только начинали свой карьерный путь.

"Мы, как платформа, объединяющая работодателей и соискателей, активно популяризируем дефицитные профессии и варианты их получения. По результатам нашего исследования, всего 26% россиян хорошо осведомлены о возможности целевого приема при поступлении в вузы или ссузы. Среди этой категории ответивших 81% считают, что оно способствует повышению эффективности подготовки специалистов в условиях нехватки кадров", — комментирует Дмитрий Пучков.

Напомним, что 4 сентября на ВЭФ Авито Работа и Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились помогать приморским соискателям найти подходящие вакансии и содействовать работодателям региона в подборе нужных специалистов. В ходе реализации соглашения особое внимание будет уделяться мероприятиям по снижению напряженности на рынке труда Приморского края и популяризации промышленных профессий на территории региона.