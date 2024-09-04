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Авито Работа и Министерство профобразования и занятости населения Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве

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4 сентября 2024 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Авито Работа и Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве в развитии возможностей для людей в поисках работы и компаний-работодателей.

Стороны договорились помогать приморским соискателям найти подходящие вакансии и содействовать работодателям региона в подборе нужных специалистов. В ходе реализации соглашения особое внимание будет уделяться мероприятиям по снижению напряженности на рынке труда Приморского края и популяризации промышленных профессий на территории региона.

Как подчеркнул Сергей Дубовицкий, министр профессионального образования и занятости населения Приморского края, такое сотрудничество позволит содействовать развитию экономики Приморья.

"Экономика без квалифицированных кадров невозможна. Благодаря нашему партнерству мы будем подбирать кадры, в которых нуждается Приморский край, и приглашать работать в наш регион, в том числе из других субъектов России. Правительство Приморья при поддержке федеральных ведомств будет давать таким специалистам максимальные возможности для того, чтобы они могли здесь себя реализовать", — сказал глава ведомства.

"Рынок труда сейчас очень напряженный, конкуренция за сотрудников продолжает расти практически во всех отраслях. В этой ситуации совместные проекты с Министерством могут существенно увеличить скорость реализации программ занятости, улучшить качество подбора и привлечь талантливых людей на Дальний Восток. Как платформа, внутри которой большие объемы данных, прежде всего мы можем снабжать Правительство Приморского края аналитикой и предоставить доступ к нашим базам резюме и вакансий. Кроме того, вместе мы планируем реализацию мероприятий, направленных на повышение активности соискателей и на работу с компаниями по подбору и обучению сотрудников", — прокомментировал Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.

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Авито Работа и Министерство профобразования и занятости населения Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве

4 сентября 2024 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Авито Работа и Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве в развитии возможностей для людей в поисках работы и компаний-работодателей.

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