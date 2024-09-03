16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито обеспечит льготную доставку для жителей Курской и Белгородской областей

Читали: 11

Всем пользователям Авито из Курской и Белгородской областей будет доступна льготная Авито Доставка. Стоимость Авито Доставки в эти регионы составит 1 рубль для всех заказов. Льготный период вводится до 2 октября включительно с возможностью продления.

Партнерами гуманитарной кампании стали партнеры Авито — Почта России, СДЭК, DPD, 5Post и Халва Экспресс, которые примут участие в субсидировании доставки. Россияне также могут отправить помощь в приграничные регионы, предложив товары по символической цене, отмечая объявления хештегом #яПомогаю.

Для получения товара жителям Курской и Белгородской областей необходимо выбрать нужное объявление и оформить заказ с Авито Доставкой в пункты выдачи или постаматы любых логистических партнеров Авито на территории данных регионов.

Когда товар поступит в пункт выдачи или постамат, его должен забрать получатель, указанный при оформлении заказа. Для получения заказа в ПВЗ потребуется паспорт и код из приложения, в постамате — только код.

Также все пользователи Авито могут поучаствовать в гуманитарной кампании #яПомогаю и отправить необходимые товары жителям Курской и Белгородской областей по символической цене 1–10 рублей.

Для этого в свои объявления нужно добавить хэштег #яПомогаю, чтобы предложения автоматически попадали в подборку при поиске, затем установить стоимость от 1 до 10 рублей на товар.

Для участия в акции нужно подключить Авито Доставку. Доставка таких товаров также будет льготной для покупателя, ее стоимость составит 1 рубль.

Когда покупатель из Курской или Белгородской области оформит заказ через Авито Доставку, нужно отнести товар в пункт выдачи, отделение или постамат выбранной покупателем логистической службы. Отправка товаров доступна из всех регионов России.

Сейчас на платформе размещено более 3 тысяч объявлений о товарах по символической цене с хэштегом #яПомогаю. Среди них — товары первой необходимости, новые гигиенические принадлежности, взрослая и детская одежда и обувь и другие товары.

Пользователи Авито, присоединившиеся к акции #яПомогаю, могут получить возмещение бонусами стоимости за размещение и продвижение товаров и комиссии за продажу. Для этого необходимо написать сообщение на электронный адрес Vmeste@avito.ru и указать номер заказа, который был отправлен с благотворительной целью.

Ранее ключевым партнером гуманитарной кампании Авито #яПомогаю стал Российский Красный Крест (РКК), команда и волонтеры гуманитарной организации с 9 августа 2024 года принимают заявки на получение помощи от пострадавших и могут пользоваться Авито Доставкой за 1 рубль.

Также Авито и портал "Госуслуги" запустили совместный сервис, где жителям Курской области стали доступны варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с проживанием.

Версия для печати

В России и мире

Самарцы смогут оценить транспортную доступность новостроек Москвы

Авито и НИИ "МосТрансПроект" подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь платформа и подведомственная организация Департамента транспорта Москвы будут работать над комплексными совместными проектами. Одним из первых шагов станет интеграция в интерфейс "Авито Недвижимости" сервиса транспортной доступности новостроек Москвы "Узнай про ЖК".

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

6-я международная научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая состоялась в Самаре 14–15 августа, установила новый рекорд по количеству участников. Организовал мероприятие ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области. Специалисты обсудили современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа, опыт и результаты импортозамещения, экологизацию производства, возможности улучшения экономической эффективности предприятий, цифровизацию и применение искусственного интеллекта.

Культура и стиль

В Самаре состоится музыкальный спектакль "Ах, водевиль, водевиль!"

28 сентября на сцене ДК Металлург зрители смогут посмотреть постановку Санкт-Петербургского театра "Водевиль". Водевиль отличается лёгкостью и непосредственностью, остроумием и шутливостью. Это короткие пьесы, включающие темы которых могут быть разнообразными, от комедийных ситуаций до любовных историй, но всегда с оптимистической и весёлой атмосферой.

Люди

Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе М-5 под Самарой

В воскресенье, 18 августа, примерно в 15:40 на 1022 км трассы М-5 в Красноярском районе водитель автомобиля Lada Priora, по предварительным данным полицейских, не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим столкновением со световой опорой, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Кошелек

В Самарской области вырос спрос на покупку загородных объектов с бассейнами

Спрос на покупку загородных домов с бассейнами на территории Самарской области вырос на 4%, предложение о продаже таких объектов увеличилось на 10%, а средняя стоимость их покупки по итогам июля 2024 года составила 7,5 млн рублей.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она