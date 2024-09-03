Авито обеспечит льготную доставку для жителей Курской и Белгородской областей

Партнерами гуманитарной кампании стали партнеры Авито — Почта России, СДЭК, DPD, 5Post и Халва Экспресс, которые примут участие в субсидировании доставки. Россияне также могут отправить помощь в приграничные регионы, предложив товары по символической цене, отмечая объявления хештегом #яПомогаю.

Для получения товара жителям Курской и Белгородской областей необходимо выбрать нужное объявление и оформить заказ с Авито Доставкой в пункты выдачи или постаматы любых логистических партнеров Авито на территории данных регионов.

Когда товар поступит в пункт выдачи или постамат, его должен забрать получатель, указанный при оформлении заказа. Для получения заказа в ПВЗ потребуется паспорт и код из приложения, в постамате — только код.

Также все пользователи Авито могут поучаствовать в гуманитарной кампании #яПомогаю и отправить необходимые товары жителям Курской и Белгородской областей по символической цене 1–10 рублей.

Для этого в свои объявления нужно добавить хэштег #яПомогаю, чтобы предложения автоматически попадали в подборку при поиске, затем установить стоимость от 1 до 10 рублей на товар.

Для участия в акции нужно подключить Авито Доставку. Доставка таких товаров также будет льготной для покупателя, ее стоимость составит 1 рубль.

Когда покупатель из Курской или Белгородской области оформит заказ через Авито Доставку, нужно отнести товар в пункт выдачи, отделение или постамат выбранной покупателем логистической службы. Отправка товаров доступна из всех регионов России.

Сейчас на платформе размещено более 3 тысяч объявлений о товарах по символической цене с хэштегом #яПомогаю. Среди них — товары первой необходимости, новые гигиенические принадлежности, взрослая и детская одежда и обувь и другие товары.

Пользователи Авито, присоединившиеся к акции #яПомогаю, могут получить возмещение бонусами стоимости за размещение и продвижение товаров и комиссии за продажу. Для этого необходимо написать сообщение на электронный адрес Vmeste@avito.ru и указать номер заказа, который был отправлен с благотворительной целью.

Ранее ключевым партнером гуманитарной кампании Авито #яПомогаю стал Российский Красный Крест (РКК), команда и волонтеры гуманитарной организации с 9 августа 2024 года принимают заявки на получение помощи от пострадавших и могут пользоваться Авито Доставкой за 1 рубль.

Также Авито и портал "Госуслуги" запустили совместный сервис, где жителям Курской области стали доступны варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с проживанием.