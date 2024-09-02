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Кирилл Егошин поделился советами для начинающих лучников

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Обладатель золотой медали кубка России и серебряной медали чемпионата России рассказал о важности выбора лука, травмах и возрастных пределах для новичков в лучном спорте.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

— Есть ли такой возраст, в каком поздно начинать стрелять из лука?

— Сам я начал заниматься стрельбой в тридцать четыре года. Считаю, что научиться этому можно в любом возрасте. Когда человек сможет растянуть лук, он может начать. Ограничений по возрасту не существует, так как есть легкие луки. Возможность стрелять на восемнадцать метров есть у каждого.

— Почему именно лук, а не, к примеру, огнестрельное оружие? Есть какое-то преимущество у лука?

— Я пробовал стендовую стрельбу. Это вид спорта, требуемый ощутимых затрат. А для здоровья преимуществ нет. Любой спорт, в который ты вкладываешься, не делает тебя здоровым. Да, у нас есть стрельба по 3D мишеням, где большое количество времени мы ходим по лесу, дышим свежим воздухом, но при этом много сил тратим на выстрелы. Для профессиональной стрельбы важна подготовка мышц спины, и каждый раз с тренировкой совмещается занятие на тренажерах. Лук — это не симметричный вид спорта, левая сторона тела не такая раскаченная как правая.

— Почему класс лука именно Barebow?

— У меня была травма локтя. Повредил то ли связки, то ли суставы. Я бросил блочный лук и перешёл на Barebow (голый лук), так как он легче и в нем нет сильной отдачи. В 2024 году этот класс сделали официальным. Судя по тому, как стреляют на Чемпионате России в Орле, тут есть куда развиваться. Здесь немного проще, чем в классике, так как там есть устоявшиеся чемпионы. Barebow выглядит более перспективным на данный момент.

— Что нужно знать начинающему лучнику?

— Очень четко отслеживайте все, что делает ваше тело, так как основа в выстреле — это повторяемость. Когда мы контролируем все изменения и делаем все одинаково, у нас увеличивается количество попаданий. Как говорит мой тренер, Смышляев Игорь Николаевич, есть два пути. Через ноги и через голову. Через ноги — большое количество повторений, а через голову — это когда мы думаем. Через две недели с начала обучения в моих результатах на соревнованиях без двух очков я настрелял третий разряд, потому что я старался через голову и чувствовал, что происходит в моем теле, еще через два месяца почти КМС.

— С какого лука лучше начинать заниматься стрельбой? Какие могут быть последствия выбора неправильного лука?

— В нашем тире РОО ФСЛСА республики Марий Эл начинают с классического лука. Все азы стрельбы лучше даются с него. Плюс начинать с классики проще, чем, например, с блока. Последствия начала стрельбы не с того лука — это неправильная техника, которую впоследствии сложно изменить.

— Часты ли случаи получения травм в данном спорте, и с чем они обычно связаны?

— Встречаются травмы суставов, плеч, растяжений, локтей. И это не зависит от конкретного класса лука. Травмы есть везде.

— Возможно ли научиться стрелять без тренера, а, например, с помощью видео на ютьюб?

— Есть самоучки, которые не плохо стреляют, но и мне иногда необходим взгляд со стороны. И при этом не всегда тренер подходит каждому. У разных наставников разные подходы, а каждый человек индивидуален, и нужен такой же уникальный подход.

— Вы проводили мастер-классы по стрельбе из лука в Самаре, в тире "Победоносец". Планируете ли вы проводить в будущем мастер-классы в Самаре или же в другом городе?

— В "Победоносец" меня пригласили. К тому же когда ты передаешь знания, ты сам становишься лучше. Если меня позовут куда-то еще, я с удовольствием приму участие в любом городе.

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