Большинство самарцев планируют потратить на подготовку к школе до 20 тысяч рублей

Аналитики Авито узнали, как жители Самары планируют собирать детей в школу, сколько хотят потратить и как будут мотивировать школьников получать хорошие оценки.

Выяснилось, что большую часть запланированного бюджета родители собираются тратить на одежду и обувь — так ответили 94% опрошенных. Неудивительно, ведь дети быстро растут и не всегда носят вещи аккуратно, поэтому школьная форма часто нуждается в обновлении. 64% собираются потратиться на канцтовары — тетради, ручки, карандаши, ластики и прочее. Мелкая канцелярия часто теряется и ломается, а тетради на следующий учебный год, как правило, нужны новые.

58% планируют обновить ребенку рюкзак или сумку, а 52% — приобрести новые учебники и рабочие тетради. 18% собираются купить книги и другие дополнительные развивающие материалы. А 6% родителей дополнительно потратятся на новый гаджет — компьютер, планшет, смартфон или умные часы, которые также могут пригодиться современным детям в школе.

В основном опрошенные покупают товары для школы в супермаркетах и гипермаркетах (60%), в специализированных офлайн-магазинах (58%) и/или заказывают онлайн (48%). 24% закупается на рынках и ярмарках.

При этом большинство (64%) респондентов соглашается с тем, что поиск и покупка нужных вещей к школе — это самая хлопотная часть подготовки к новому учебному году. 30% испытывают трудности с выбором правильных товаров — например, ортопедического рюкзака или канцелярии из безопасных материалов — тут уже сложнее приходится отцам (32% против 24% матерей). Столько же уже сейчас беспокоит нехватка времени для подготовки. А 27% опрошенных затрудняет составление и соблюдение бюджета на сборы, причем это чаще беспокоит матерей, чем отцов (39% против 32%). 24% опрошенных переживают за психологическое состояние ребенка.

Многие родители намерены поддерживать своих детей и их мотивацию учиться. Так, 40% регулярно напоминают, что образование очень важно для будущей карьеры, и помогают с профориентацией. Чаще это делают мамы, чем папы (67% против 54%).

Вместе с тем родители придумывают разные способы поощрения школьников за успешную учебу — в основном это делают отцы. 24% мотивируют детей карманными деньгами, 18% обещают водить в развлекательные места — игровые комнаты, кино, зоопарки и прочее. Столько же в качестве поощрения планируют совместный отдых или поездку в лагерь, покупать то, что захочет ребенок и дают больше сладостей (по 18%). Также 9% за хорошие оценки разрешают проводить больше времени за компьютером.