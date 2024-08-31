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Спрос на китайские авто с пробегом в Самарской области вырос на 13,4%

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Популярность китайских автомобилей с пробегом среди самарских автолюбителей выросла, а самой популярной моделью стал Geely Monjaro. Данные предоставили эксперты Авито Авто, которые проанализировали динамику спроса, предложения и средней цены на китайские автомобили с пробегом в Самарской области в 2024 году.

За семь месяцев спрос на такие авто вырос на 13,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года. При этом количество предложений увеличилось на 73,1%, а средняя цена за иномарку составила 2 100 000 рублей.

Лидирующую позицию среди моделей по спросу занял кроссовер Geely Monjaro с долей 7,83%. Следом за ним идет Chery Tiggo T11 с показателем 5,77%, а на третьей позиции оказался LIFAN Solano (4,64%). В пятерку лидеров по спросу также вошли LIFAN X60 и Geely Emgrand EC7.

Среди моделей по доле в предложении на первой строке также оказался Geely Monjaro. Второе и третье место с небольшим отрывом друг от друга заняли Chery Tiggo T11 и LIFAN X60 соответственно. Замыкают пятерку лидеров Geely Coolray и LIFAN Solano.

"Предложений на китайские авто с пробегом стало гораздо больше, чем в прошлом году: на Авито Авто представлены более 37 тысяч таких машин. Популярность автомобилей с пробегом из Китая объясняется тем, что они предлагают большее оснащение и функционал, чем у европейских и японских аналогов по той же стоимости. Чтобы владение автомобилем с пробегом было не менее комфортным, чем его покупка, мы рекомендуем поставить авто в Гараж на Авито Авто — это облегчит подбор запчастей, а также поиск вариантов ОСАГО, сервисных центров по ремонту и обслуживанию", — комментирует Вадим Иванов, директор направления "Автомобили" в Авито.

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