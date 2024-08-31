16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Приятные воспоминания и труд": Авито узнал, что жители Самары помнят из школьной программы

Читали: 12

Большинству жителей Самары (95%) пригодились знания, приобретенные в школе. 46% из них признаются, что часто применяют их в жизни. Чаще всех к фактам, о которых рассказывали в школе, обращаются опрошенные старше 55 лет (50–56%). Такие данные получили специалисты Авито, которые в преддверии Дня знаний провели опрос среди жителей города — насколько полезными для них оказались школьные годы.

Оказалось, что большинство все же использует школьные знания в повседневной жизни, но чаще это удается представителям старших поколений. А самым полезным, что дала школа, опрошенные в основном считают приятные воспоминания и умение трудиться.

Так, 79% ответили, что из школьной программы они помнят автора эпопеи "Война и мир", 66% знают, в чем измеряется сила тока, а 64% помнят, что такое биссектриса. 56% знают, как называется зеленый пигмент, окрашивающий листья растений, а 46% могут сказать, сколько в одном километре дециметров.

Наиболее полезной школьной дисциплиной для большинства жителей Самары оказался русский язык (65%). Причем чаще так отвечали женщины (65% против 45% мужчин). На втором месте оказалась математика (60%), на третьем — история (42%). Закрывают топ-5 полезных школьных предметов для опрошенных литература (37%) и физика (27%). Примечательно, что женщины чаще мужчин отмечали русский язык, литературу, биологию, искусство и музыку, а мужчины — историю, физику, физкультуру и информатику. А старшее поколение чаще называло базовые предметы (русский, математика, история и прочие), в то время как для респондентов 18–34 лет наиболее полезными оказались иностранные языки, обществознание, физкультура и информатика.

Среди самых полезных навыков, приобретенных в школе, жители Самары чаще всего отмечали умение считать (76%) и грамотно писать (69%). Женщины чаще отмечали шитье и готовку (48%), а также ораторское искусство (18%). Мужчинам больше пригодились навыки работы со строительными инструментами (47%) и ориентирование на местности (36%). Молодежь 18–24 лет чаще других отмечала оказание первой помощи и знание алгоритма действий при чрезвычайных ситуациях (36%).

Чаще всего (70%) эти знания и навыки пригождаются опрошенным в решении повседневных задач — рассчитать бюджет, правильно выбрать продукты, оказать первую помощь и прочих. 55% используют школьные знания при разговоре на различные темы с друзьями. 51% применяют их в своих хобби и личных увлечениях, а 49% — на работе, в своей профессиональной деятельности. Также 43% с помощью полученных в школе знаний и навыков помогают расширять кругозор своим детям.

Вместе с тем, четверти (26%) опрошенных интерес к определенным предметам подсказал направление выбора профессии. Но больше всего респондентов (45%) благодарны школе за приятные воспоминания о тех годах. Для многих самым ценным оказалось то, что школа научила трудиться (41%) и работать в коллективе (29%). Для 33% — друзья, с которыми они до сих пор общаются, а 7% познакомились в школе с будущем мужем или женой.

Версия для печати

В России и мире

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

6-я международная научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая состоялась в Самаре 14–15 августа, установила новый рекорд по количеству участников. Организовал мероприятие ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области. Специалисты обсудили современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа, опыт и результаты импортозамещения, экологизацию производства, возможности улучшения экономической эффективности предприятий, цифровизацию и применение искусственного интеллекта.

Жителям Курской области на "Авито" предложили 1,5 млн рабочих мест с проживанием и бесплатное жилье

"Авито" и портал Госуслуги запустили совместный сервис, на котором жителям Курской области стали доступны варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с проживанием. База объектов жилья ежедневно пополняется, а количество вакансий растет на 10 тыс. в день.

Культура и стиль

В Самаре состоится музыкальный спектакль "Ах, водевиль, водевиль!"

28 сентября на сцене ДК Металлург зрители смогут посмотреть постановку Санкт-Петербургского театра "Водевиль". Водевиль отличается лёгкостью и непосредственностью, остроумием и шутливостью. Это короткие пьесы, включающие темы которых могут быть разнообразными, от комедийных ситуаций до любовных историй, но всегда с оптимистической и весёлой атмосферой.

Люди

Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе М-5 под Самарой

В воскресенье, 18 августа, примерно в 15:40 на 1022 км трассы М-5 в Красноярском районе водитель автомобиля Lada Priora, по предварительным данным полицейских, не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим столкновением со световой опорой, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Кошелек

В Самарской области вырос спрос на покупку загородных объектов с бассейнами

Спрос на покупку загородных домов с бассейнами на территории Самарской области вырос на 4%, предложение о продаже таких объектов увеличилось на 10%, а средняя стоимость их покупки по итогам июля 2024 года составила 7,5 млн рублей.

Здоровье

Прогулки по Волге: как познакомиться с Самарой необычным способом

В Самаре начал свое активное развитие сапсёрфинг — новый вид внутреннего туризма на воде. Летний сезон является самым благоприятным не только для прогулок на привычных видах водного транспорта, но и на специальных досках — "сапах".

Мой дом

Он и она