Авито Работа: кого ждут на вакансии с зарплатами от 150 тысяч рублей

Монтажник

Монтажнику алюминиевых конструкций с опытом от двух лет, уверенными навыками чтения чертежей и проведения сложных технических работ, обещают сдельную оплату от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Специалист должен быть готов к ненормированному графику и командировкам не только по области, но и в другие регионы.

Сварщик

Сварщик технологических трубопроводов со стажем больше года и удостоверением НАКС может зарабатывать порядка 200 тыс. руб. в месяц. Ему предлагают почасовую оплату труда с выплатами каждые 10 дней. Иногородним сотрудникам работодатель предоставит жильё и компенсирует расходы на проезд.

Руководитель проекта

В вакансии руководителя проекта на пищевом производстве указана оплата 130-150 тыс. рублей. Среди требований к кандидату — высшее экономическое образование, опыт не менее трёх лет и умение работать в режиме многозадачности. Специалист должен будет возглавить бизнес-проект и вести его от этапа разработки до реализации.

Менеджер по маркетплейсам

Производитель спортивного инвентаря готов платить от 150 тыс. руб. менеджеру, который хорошо знает специфику продаж на маркетплейсах. Кроме ведения личных кабинетов компании в обязанности специалиста входят настройка рекламы, аналитика продаж, работа с блогерами и другие функции. Вакансия предусматривает удалённый формат работы.

Водитель категории СЕ

Водитель с правами категории СЕ и стажем за рулем от 3-5 лет может претендовать на оплату 170 тыс. руб. в месяц, работая в компании по перевозке сельхозпродукции. Он будет управлять грузовым автомобилем Scania и перевозить зерно, корма и другую продукцию. Специалисту необходимо владеть навыками мелкого ремонта и оформления транспортных документов.

Эксперты Авито Работы советуют соискателям при выборе трудоустройства обращать внимание на благонадежность компании. Чтобы пользователи чувствовали себя более уверенными при поиске вакансий, работодателям на платформе предлагается пройти верификацию по банковскому ID или ИНН. После этого в их аккаунте появляется бейдж "Реквизиты проверены". По подсчетам Авито, до 92% кандидатов охотнее откликаются на вакансии с такой отметкой в профиле.