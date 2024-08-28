Вечерние чтения Самары пополняются новыми именами

Проект "Цифра" был создан в 2023 году для проведения мероприятий, посвященных поэзии. Организаторы предоставляют возможность выступить известным и начинающим авторам. "Наша основная задача: популяризировать поэзию. Мы тщательно подходим к выбору выступающих, поэтому ручаемся за качество стихов", — говорит Валентин Воробьев, куратор проекта "Цифра".

24 августа состоялся небольшой съезд иногородних и самарских поэтов. Со сцены были прочитаны стихи по различным темам.

Так, например, Кузьма Курвич, самарский поэт-антиурбанист, прочитал свои юмористические стихи и зарисовки громким басом: "…Из проточного озера больше выходят, чем заходят. Даже сейчас, когда ледяная пурга октября. Волга больше дает, чем берет. В последнее время она — каскад водохранилищ. Она — проточное озеро".

Дмитрий Шамшорин, поэт из Екатеринбурга, выступил с работами о любви и человеке, завершив свою программу "стихотворением-челленджем", где первое слово текста начинается на букву "А", а последнее на "Я".

Александр Кац из Саратова читал стихи, в которых он рассуждал о месте и образе поэта в обществе: "Стихи вырастают тогда, когда летит всякая мелочь по ветру в лицо".

Всего на вечере выступило 14 поэтов. В перерывах была выставлена на аукцион картина самарской художницы, которую выкупили "на память". Более подробная информация о выступающих и о самих мероприятиях представлена в группе VK проекта "Цифра".