16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Жителям Курской области на "Авито" предложили 1,5 млн рабочих мест с проживанием и бесплатное жилье

Читали: 19

"Авито" и портал "Госуслуги" запустили совместный сервис, где жителям Курской области стали доступны варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с проживанием. База объектов жилья ежедневно пополняется, а количество вакансий растет на 10 тыс. в день.

Кроме того, "Авито" передает министерству образования и науки Курской области ноутбуки для школьников из семей, вынужденно покинувших свои дома. Ранее "Авито" компенсировал пользователям отмененное в Курске бронирования жилья, совместно с Красным Крестом организовал бесплатную доставку предметов первой необходимости для жителей Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей.

Предложения компаний, которые предоставляют работу и проживание, теперь проще и быстрее найти по специальному фильтру. А на главной странице "Авито Работы" в Курской области и соседних регионах, а также в Московской области появился баннер "Работа с проживанием", привлекающий внимание к таким вакансиям.

На странице "Япомогаю" также опубликованы советы по поиску работы и подборка вакансий временной занятости от "Авито Работы". Работодатели при размещении вакансий с предоставлением жилья должны выбрать соответствующий параметр "Проживание" в блоке "Что получают работники".

Пользователи могут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. Для этого при публикации объявления в разделе "Аренда недвижимости" нужно выбрать параметр "Могу предоставить жилье бесплатно". Такие объявления получают значок #яПомогаю.

"Когда стало известно о событиях в Курской области, команда "Авито" сразу включилась в разработку мер поддержки для пострадавших. С Минцифры мы всегда находимся в тесной взаимосвязи по рабочим вопросам и идеи по разработке мер поддержки обсуждали тоже вместе. Суть нашей платформы - соединять людей. В данном случае тех, кто хочет помочь пострадавшим, и тех, кому эта помощь необходима. Мы и дальше будем искать возможности для оказания помощи тем, кому она необходима. Ведь аудитория "Авито" - самая замотивированная на оказание взаимопомощи и легкая на подъем. Все, что в первую очередь от нас требуется, - предложить ей простые и понятные алгоритмы помощи", - сообщили в компании.

Как найти работу с проживанием

  1. Зарегистрироваться или зайти в свой аккаунт "Авито".
  2. Зайти на "Авито Работу" и выбрать интересующий регион для трудоустройства.
  3. В фильтрах найти раздел "Компания предоставляет" и отметить галочкой фильтр "Проживание".
  4. Нажать кнопку "Показать объявления".

Как найти бесплатное жилье:

  1. Зарегистрироваться или зайти на Авито и перейти в раздел "Недвижимость" → "Квартиры", "Комнаты" или "Дома, дачи, коттеджи" → "Снять" → "На длительный срок".
  2. Отметить фильтр "Бесплатное временное проживание". Чтобы увидеть доступные предложения о помощи по всей России, необходимо установить параметр "Все регионы".
  3. Выбрать один из вариантов размещения и написать арендодателю в чате. Важно, чтобы номер телефона на платформе соответствовал указанному в заявлении на выплату пострадавшим на портале "Госуслуги".
Версия для печати

В России и мире

Жителям Курской области на "Авито" предложили 1,5 млн рабочих мест с проживанием и бесплатное жилье

"Авито" и портал Госуслуги запустили совместный сервис, на котором жителям Курской области стали доступны варианты бесплатного жилья и 1,5 млн вакансий с проживанием. База объектов жилья ежедневно пополняется, а количество вакансий растет на 10 тыс. в день.

В Самаре прошла 6-я международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

В четверг, 15 августа, в Самаре завершилась 6-я международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организатором мероприятия выступил ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области.

Культура и стиль

В Самаре состоится музыкальный спектакль "Ах, водевиль, водевиль!"

28 сентября на сцене ДК Металлург зрители смогут посмотреть постановку Санкт-Петербургского театра "Водевиль". Водевиль отличается лёгкостью и непосредственностью, остроумием и шутливостью. Это короткие пьесы, включающие темы которых могут быть разнообразными, от комедийных ситуаций до любовных историй, но всегда с оптимистической и весёлой атмосферой.

Люди

Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе М-5 под Самарой

В воскресенье, 18 августа, примерно в 15:40 на 1022 км трассы М-5 в Красноярском районе водитель автомобиля Lada Priora, по предварительным данным полицейских, не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим столкновением со световой опорой, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Кошелек

В Самарской области вырос спрос на покупку загородных объектов с бассейнами

Спрос на покупку загородных домов с бассейнами на территории Самарской области вырос на 4%, предложение о продаже таких объектов увеличилось на 10%, а средняя стоимость их покупки по итогам июля 2024 года составила 7,5 млн рублей.

Здоровье

Прогулки по Волге: как познакомиться с Самарой необычным способом

В Самаре начал свое активное развитие сапсёрфинг — новый вид внутреннего туризма на воде. Летний сезон является самым благоприятным не только для прогулок на привычных видах водного транспорта, но и на специальных досках — "сапах".

Мой дом

Он и она