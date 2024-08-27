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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре открылся парк космических приключений "Космодрайв"

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В торговом центре "Аврора Молл" запустил свою программу парк развлечений для детей и взрослых. Посетителей ждут тренировки на космических аттракционах, испытание, гравитацией, VR квесты, тесла шоу и аттракционы.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

В билет на целый день уже входит экскурсия по МКС, оптическая иллюзия невесомости, тренировка астронавта на космическом гироскопе и многое другое. Купив билет, можно входить и выходить с выставки неограниченное число раз, в течение всего дня. Каждый посетитель может получить сертификат о прохождении космической подготовки и узнать свой порядковый номер на полет в космос.

"Космодрайв — это большая научно-интерактивная космическая выставка для всей семьи. Вы будете управлять космическим кораблем! Увидите Землю из космоса! Прогуляетесь по Юпитеру! Заманчиво? А это еще не все.В течение целых 1,5 месяцев жители смогут примерить на себя скафандр космонавта, прикоснуться к плазме, поговорить с космонавтами на орбите, познакомиться со штурмовиком, увидеть, как выглядит турбулентность и узнать, что такое генератор Ван де Граафа!" — сообщает операционный директор выставки — Ирина Прокина.

Интерактивная выставка посетила уже множество городов России, Казахстана, Беларуси и продолжит работу в Самаре до 6 октября.

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