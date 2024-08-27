ВолгаФест-2024: "Другие берега" — погружение в мир искусства и культуры

Тема этого года — "Другие берега". "Другие берега — это новая оптика, свежий взгляд на всё то, что мы с вами любим и ценим. Переосмысление. Новые чувства к великой реке и волжская медитация", — так организаторы комментируют название фестиваля.

Что ждет жителей Самары в рамках спецпрограммы?

"Будут работать наши и ваши любимые маркеты и ресторан, а пространство набережной превратится в место, где можно будет купить сувениры, дизайнерский мерч, а огромный фуд-корт под открытым небом станет точкой притяжения всех ценителей поп-ап гастрономии", — дали ответ организаторы мероприятия в социальных сетях.

В чём суть маркетов?

Каждый маркет — это отдельное пространство, в котором каждый его автор показывает своё видение волжской атмосферы. Так, художница Татьяна Тимирбулатова представила коллекцию аксессуаров специально для фестиваля. "Я создаю украшения с точки зрения колористики и композиции, поэтому они получаются такими красивыми". В каждое украшение автор вкладывает свои смыслы и образы. Например, зелёный камень напоминает цветущую Волгу, желтые — закаты над рекой. Также для изготовления аксессуаров художница использовала проморенное дерево.

"Мы создаём всё своими руками, не занимаемся перепродажей. Например, свечи создаём с такими ароматами, исходя из личных ассоциаций. Это то, как мы видим волжскую атмосферу", — рассказывает создательница свечей.

В каждом маркете можно найти что угодно: от украшений до фастфуда. Каждый сможет найти что-то для себя.

Площадка находится первой очереди набережной, у спуска на ул. Красноармейской. Работает с 26 августа по 1 сентября с 12:00 до 23:00.