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Партнерская программа Минэкономразвития и "Авито" стала более выгодной

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Минэкономразвития России и "Авито" расширили программу по поддержке малых и средних предпринимателей на более выгодных для бизнеса условиях — бонусы на продвижение своего дела теперь можно утроить. Эксклюзивная программа реализуется на базе центров "Мой бизнес", оператором является Национальное агентство развития предпринимательства "Мой бизнес — мои возможности".

"Сегодня 98% предпринимателей имеют каналы продвижения в онлайн-формате. Тенденция к росту интернет-продвижения бизнеса будет развиваться с каждым годом. Поэтому Минэкономразвития уже третий год проводит партнерские программы поддержки МСП с онлайн-платформами и совершенствует инструменты, исходя из меняющихся запросов бизнеса. Так, в прошлом году только в рамках программы с "Авито" более 4 тысяч предпринимателей и самозанятых сэкономили более 4 млн рублей на продвижение своего бизнеса. В этом году на основе обратной связи мы улучшили условия программы — теперь бизнес сможет утроить бонусы на продвижение товаров или услуг на платформе", — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

"Вместе с нашими партнерами из Минэкономразвития мы расширили и продлили программу поддержки предпринимателей. Предложение уникально, и по нему бизнес получает наиболее выгодные условия для старта системной работы на нашей площадке. Новая волна действует до конца года и захватит самую активную часть делового сезона. Комплексное продвижение становится всё более актуальным для предпринимателей, а такие онлайн-платформы, как "Авито", являются базовым каналом продвижения в Интернете. Это особенно важно при возрастающем значении диджитализации в развитии малого и среднего предпринимательства", — отметил управляющий директор "Авито" Влад Федулов.

Прием заявок на новый этап программы продлится до конца декабря 2024 года. Программа распространяется на самозанятых, индивидуальных предпринимателей и организации, работающие в сфере услуг, а также на продавцов, размещающих предложения в товарных категориях.

Воспользоваться поддержкой могут предприниматели с подтвержденными данными, зарегистрированные на "Авито". Бонусы на продвижение доступны как новым пользователям платформы, так и тем, кто не использовал услуги продвижения в течение полугода.

После подачи заявки необходимо в течение 30 дней потратить от 3 тысяч рублей на любые услуги продвижения, чтобы получить единоразово 9 тысяч бонусов. Кроме того, предприниматели сфер Товары и Услуги, которые ранее не использовали "Авито", получат 1 тысячу приветственных бонусов. Для получения меры поддержки предпринимателям необходимо обратиться в центры "Мой бизнес" или оставить заявку онлайн по ссылке. Предприниматели Москвы могут обратиться в ГБУ "Малый бизнес Москвы".

Также для предпринимателей пройдет обучающий вебинар с подробной информацией об условиях и этапах программы. Бизнес получит инструкцию по созданию и навигации в личном кабинете, а также узнает об успешных кейсах участников программы.

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