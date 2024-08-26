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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Мենք" — означает "Мы", а Мы это сила!

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22 августа открылась галерея искусств "Galo22" и выставка "Мы" армянских художников. Нарине Саргсян и Арман Овсепян — талантливые творцы, удивили самарцев своим подходом к живописи.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Нарине Саргсян — девушка с неординарным подходом к искусству. Она является основателем творческой студии Ar-Vest. Полученные знания на факультете культуры и искусства, Нарине передаёт своим ученикам различных возрастов.

Молодая художница совместно с благотворительным фондом "Отклик", занимающимся социализацией детей с ограниченными возможностями, организовала выставку "Мы". Зал был полон творческими личностями, знакомыми Нарине и просто гостями, которых зацепила афиша. Музыка встречала всех новоприбывших в зале и сопровождала во время наслаждения холстами. Пронзительный живой звук Анастасии Козловой под гитарный оркестр завлекал в зал всё больше и больше людей. Её нежный голосок так и манил, а картины Нарине и Армана цепляли взгляд ценителей искусства.

В помещении собиралось всё больше и больше поклонников современного искусства. Именно в день открытия нельзя сполна насладиться живописью Нарине и Армана, поскольку ценителей их творчества было очень много. Каждый желал запечатлеть себя в памяти смартфона вместе с представленной картиной. Гости толпились около холстов, разглядывая детали, в ожидании торжественной речи художников, но в день открытия представить работы смогла только Нарине.

"К сожалению, Арман сегодня не смог присутствовать на открытии, поскольку он в Ереване ест абрикосы и греется на солнце", — высказалась Нарине об отсутствии второго автора.

Гостей на угощение армянские корни Нарине не позволили обидеть. Повсюду были разложены сезонные фрукты и овощи. Помимо этого, гостей встречал фуршет с интересными закусками и винными напитками. Так что, передаём пламенный привет Арману из Самары, закусывая сыром на шпажке.

На выставке были представлены произведения, которые являются ярким отображением творческого мировоззрения художницы. В качестве сюжета здесь выступают женские образы, связанные одной и той же стилистической концепцией — лица персонажей картин Нарине скрыты от взгляда.

"Выставка у нас называется "Мենք" — в переводе с армянского "Мы". Как на русском, так и на армянском языке это слово имеет общую начальную букву "М". И это неспроста. Мы — это нечто большее, что-то сильное, надёжное и крепкое. Звучит это местоимение как команда, но в то же время, как взрослое и самодостаточное звено. Когда я готовилась к выставке и прописывала букву "М", я обнаружила её сходство с парами, которые держатся за руки.

В повседневной жизни мы автоматически используем местоимение "Мы", особенно когда говорим о каком-то действии. Например, "мы с женой придём на выставку", или "мы с сыном построили дом". Смысл нашей выставки в том, чтобы каждый нашёл в наших картинах своё "Мы", а именно своё единство, любовь и самовыражение", — поделилась Нарине Саргсян.

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