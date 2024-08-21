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"Авито" и Госуслуги разработали проект помощи пострадавшим из Курской области

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На платформе "Авито" появился алгоритм, способствующий быстрому расселению пострадавших, вынужденно покинувших свои дома. Благодаря новому фильтру в разделе "Аренда недвижимости" пользователи смогут предложить им бесплатное жилье. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В ближайшее время на "Авито" станет доступен раздел для тех, кто ищет временное жилье, объявления будут отмечены значком #яПомогаю и объединены в специальном разделе.

Компания уже выступила с инициативой в адрес правительства РФ с просьбой утвердить алгоритмы "Авито Недвижимости", а также помочь с информированием пострадавшего населения о доступной на "Авито" помощи. Предварительно с Минцифры проработали механизмы верификации и направили запрос в правительство на их утверждение.

Кроме того, "Авито" предоставит помощь жителям Курска, вынужденно покинувшим свои дома, с поиском временной работы, запустив для соискателей фильтр "Работа с проживанием", рекомендации по поиску работы и подработки. В целях поддержки работодателей "Авито Работа" откроет возможность бесплатной публикации вакансий по самым востребованным сейчас в Курской области профессиям, согласованным с администрацией региона.

Команда "Авито" разрабатывает и другие возможности помощи, об их запуске будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее "Авито" совместно с Красным Крестом запустили гуманитарную кампанию по сбору предметов первой необходимости с бесплатной доставкой из любого региона в Белгородскую, Брянскую, Курскую и Липецкую области и оказанию помощи поисково-спасательному отряду "Лиза Алерт" с расселением и организацией сбора необходимого инвентаря.

"Наше предназначение - соединять людей, в данном случае тех, кто хочет помочь, и тех, кому эта помощь необходима. Этот принцип лежит в основе работы "Авито".

Наша команда уже запустила несколько механик, чтобы помощь могла охватить максимальное число людей", - подчеркнули в пресс-службе.

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