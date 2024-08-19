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В Самаре прошла 6-я международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

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В четверг, 15 августа, в Самаре завершилась 6-я международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организатором мероприятия выступил ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области.

Фото: Сергей Бредихин

На конференции был поставлен новый рекорд по количеству участников. Более 270 специалистов нефтегазовой отрасли, ведущих IT-компаний, производителей техники и оборудования, научных деятелей из российских регионов, Узбекистана, Казахстана, Беларуси и Вьетнама собрались для обсуждения актуальных проблем отрасли, перспектив развития, обмена опытом и укрепления партнерства.

Ключевыми темами конференции стали обустройство месторождений, в том числе горизонтальных и геотермальных скважин, внедрение типовых проектных решений, цифровая трансформация проектного производства, использование искусственного интеллекта и импортозамещение. Всего эксперты представили 70 докладов.

"Осталось совсем немного, чтобы преодолеть зависимость от импортных производителей. Это считаные позиции, работа над которыми может завершиться в течение года, - как в области программного обеспечения, так и в области оборудования. Что касается искусственного интеллекта, то в отрасли его уже активно используют. Думаю, за ним есть будущее. Но имеется и обратная сторона медали - нельзя, чтобы он преобладал над человеческой мыслью", - прокомментировал тематику дискуссий генеральный директор института "Гипровостокнефть" Федор Тепляков.

Также на площадке работала выставочная экспозиция. Гостям продемонстрировали инновационные разработки, технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли.

Два дня конференции прошли на одном дыхании. Кульминацией стала церемония подведения итогов, чествование партнеров и спонсоров мероприятия.

"Конференция завершает свою работу. Всем огромное спасибо за то, что вы нашли время, делились своими опытом, мнениями. Я очень рад, что те, кто приехал на нашу конференцию впервые, узнали здесь много полезного и со всеми перезнакомились. Хочется верить, что в следующем году у нас будет все еще лучше. Конференция состоится. Я думаю, что это станет доброй традицией", - сказал Федор Тепляков.

В свою очередь, участники конференции поблагодарили команду института "Гипровостокнефть" за отличную организацию форума и за возможность получить те знания, которые двигают вперед всю отрасль.

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В Самаре прошла 6-я международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

В четверг, 15 августа, в Самаре завершилась 6-я международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организатором мероприятия выступил ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области.

Обменялись опытом и знаниями: на конференции "Гипровостокнефти" обсудили инновационные технологии в бурении

Как уменьшить сроки строительства скважины? Какие методы сегодня используют передовые нефтегазодобывающие компании, чтобы повысить производительность? Каковы особенности работы на месторождениях Вьетнама и при строительстве скважин геотермальных источников на Камчатке? Все эти темы обсуждали на VI международной научно-практической конференции "Гипровостокнефти" во время работы секции "Инжиниринг бурения".

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