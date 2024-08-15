На конференции "Гипровостокнефти" рассказали о трендах в нефтегазодобыче и климатических проектах

Первым с докладом выступил заместитель главного инженера, начальник управления проектных работ "Гипровостокнефти" Владимир Яценко. Он рассказал о трендах отрасли — в частности, модульности и мобильности. Например, со стороны заказчиков есть спрос на трубопроводы из гибких и быстросборных труб и блочные технологические установки. По мнению эксперта, в будущем их использование получит распространение.

Также Владимир Яценко отметил тренд на стандартизацию. Ее актуальность связана с вызовами времени: правила проектирования защитных ограждений от атаки БПЛА, нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта. Что касается технологий, эксперт выделил проблему дефицита организаций, которые умеют выполнять расчеты, связанные со сжиженными газами, хранением и транспортировкой СПГ. Аналогичная ситуация сложилась с резервуарами и оборудованием, применяемым альтернативной энергетикой.

Генеральный директор "ТЛТ-инжиниринг" Александр Чирка рассказал коллегам о производстве систем промышленного обогрева. Заместитель генерального директора по науке "ТЭК" Антон Бызов поднял тему развития методологии оценки и управления риском аварий для обоснования вынужденных отступлений от требований безопасности при проектировании и эксплуатации объектов нефтегазового комплекса. В частности, был предложен комплексный подход, основанный на балльно-факторной корректировке частоты реализации аварий с применением принципа открытой архитектуры. Он позволяет учитывать различные отступления от требований в области безопасности.

О необходимости сокращения углеродного следа и климатических проектах в своем докладе рассказал начальник отдела ВиВПГ "Гипровостокнефти" Денис Захаров.

По его словам, в 2023 г. на базе института был организован Центр декарбонизации и управления парниковыми газами. Он занимается количественным определением объемов выбросов и поглощений парниковых газов, подготовкой отчета о выбросах парниковых газов для подачи в Реестр выбросов парниковых газов, определением углеродного следа продукции, разработкой климатических проектов.

"Мы выполнили 50 работ по инвентаризации парниковых газов. Работаем как по российским методикам, так и по международным. Среди заказчиков — компании из РФ, Узбекистана, Вьетнама, Гаваны, Боснии и Герцеговины, Словакии. По динамике развитие климатических проектов идет семимильными шагами", — отметил Денис Захаров.

Старший научный сотрудник лаборатории систем промысловых коммуникаций и поддержания пластового давления института "ТатНИПИнефть" Сергей Соболев озвучил доклад об оптимизации работы объектов системы ППД:

"Для снижения платы за электроэнергию в "Татнефти" проводятся регулировочные мероприятия, предусматривающие максимальное снижение числа работающих кустовых насосных станций (КНС) в часы повышенной платы за мощность (часы контроля генераторной и сетевой мощности). При этом предварительно оценивается возможная продолжительность остановки. Показатель зависит от запаса объема емкостей очистных сооружений, производительности подпорного насоса и насоса КНС, пропускной способности водоводов, приемистости нагнетательных скважин".

Большой интерес вызвал доклад заместителя начальника УСОНГП "Зарубежнефти" Максима Гимадетдинова и главного инженера проекта "Гипровостокнефти" Александра Кимлыка о внедрении типовых проектных решений на объектах капстроительства.

"Мы успешно реализовали проект технологического развития. Целью было повышение эффективности, сокращение сроков проектирования и снижение стоимости строительства, развитие 3D-проектирования. В результате удалось добиться типовых решений, которые могут позволить снизить стоимость на 5% и сократить сроки работы по проектированию на 10%. Под оптимизацию попали габариты самих площадок, использование дополнительного оборудования", — рассказал Максим Гимадетдинов.

В целом секция стала самой объемной по выступлениям. В рамках ее работы было представлено 18 докладов. Обсуждение насущных проблем отрасли и путей развития продолжится 15 августа. В частности, продолжится обсуждение вопросов, связанных с цифровизацией, импортозамещением, обустройством месторождений, и тема инжиниринга бурения.