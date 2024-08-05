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"Вишенка на торте" этого июля

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31 июля в торговом центре "Европа" прошло открытие выставки "Вишенка на торте". Организацию мероприятия на себя взял творческий союз художников России.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Коллегия художников символично поставили вишенку на торте, завершив второй месяц лета открытием выставки. В её наполненности участвовало 27 талантливых деятелей искусства Самары. Каждый из них использовал различные техники, инструменты и краски для создания своего шедевра. Взамен на их старания и усилия, авторы получали восторженное "Ах!" от гостей выставки. Особенность представленных работ заключалась в том, что художники объединили искусство и летнюю ягодку в уникальном формате.

Каждый из художников был открыт для диалога и можно было подойти и задать интересующие вопросы по поводу их творческого замысла. Они с большим удовольствием презентовали свои работы. На холстах авторы закладывали глубокий смысл, придерживаясь тематики "Вишенка на торте".
Помимо мастеров кисти и мольберта, на открытии выступил самарский поэт.

Виктор Михайлович Яковлев, сделав подарок для творческого союза художников. Он прочитал собственное стихотворение, наполненное такой же яркостью и свежестью, как ягодка, которая сверкает на торте. Виктор целенаправленно подготовил к открытию поэтическое произведение, посвящённое тематике "Вишенка на торте".

— Необычная тема и достаточно широкая, с цепляющим названием, позволяющая авторам с разных сторон подойти к ней. На холстах в том числе изображена сама вишня, но полёт творчества порой поражает, поскольку на некоторых работах мы можем и не наблюдать прямого изображения этой ягоды. Ведь что такое Вишенка на торте? Это что-то такое завершающее, какая-то фишка или акцент. Авторы представили работы, которые в их творчестве являются важным штрихом. Работа "Ангел-хранитель" Натальи Александровой является самой свежей, здесь ярко изображена Вишенка на торте в её творчестве. Именно на этой картине автор изобразил свою дочь со львом, как с тотемным животным. Можно заметить, что на холсте нет явной вишни, здесь скрытый смысл. Для Натальи именно эта работа имеет большое значение. Каждая работа на нашей выставке чем-то интересна и уникальна. Где-то может зацепить взгляд аудитории техникой, где-то цветом, а где-то и сюжетом.

Я тоже принесла на выставку свои работы. На одной из них изображена вишня. Лично для меня тема "Вишенка на торте" это больше про вишню, она имеет для меня прямое значение. На картине моя вишня домыслена и стилизована, на основе реалистичной ягоды. Вторая моя работа более реалистична — это этюд "Жёлтый арбуз". Обе работы свежие июльские.

Я очень рада, что многие художники приняли участие в нашей выставке. Мы все понимаем, что сейчас лето, а это сезон отдыха, отпуска и дачи. Несмотря на это, наши самарские деятели искусства принесли свои работы и наполнили эти стены своим живым и ярким изображением — поделилась Елена Иль, член творческого союза художников России и помощник в организации выставки.

Выставка "Вишенка на торте" продлится до 18 августа. Успейте порадовать свой глаз изображением летней и завораживающей вишни!

 

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