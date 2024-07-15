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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Музее Модерна прошёл "Страшный фестиваль"

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13 июля любители искусства узнали много нового про городской фольклор и творчество Говарда Лавкрафта.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Феномен "страшного" в прошлом столетии пугал людей: всё новое казалось ужасным и неизведанным, а его касание было похоже на прыжок в бездну. Сегодня же люди воспринимают былые страхи с иронией, чаще — со смехом, о чём рассказали лекторы фестиваля.

В 19:30 сотрудник Самарского филиала Третьяковской галереи Елена Вяльцева провела лекцию "Городская легенда от модерна до наших дней", в которой рассказала о страхах жителей городов прошлого века, как за рубежом, так и в Самаре. Посетители фестиваля могли комфортабельно разместиться у сцены на стульях. Рассказ сопровождался презентацией с дополнительной информацией для слушателей.

Следующим спикером стал Дмитрий Андрамонов, организатор Лектория 3ХХ, выступивший в 20:15 с лекцией "Говард Лавкрафт: страх и отвращение в Новой Англии", в которой подробно рассказал об особенностях творчества писателя и мировосприятии того времени.

"Все мои рассказы основаны на единой фундаментальной предпосылке: человеческие законы, интересы и эмоции не имеют ни малейшей ценности в космическом континууме", — Дмитрий цитировал американского автора.

Программа завершилась показом немого кино, во время которого гости "Страшного фестиваля" точно смогли погрузиться в атмосферу эпохи модерна.

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