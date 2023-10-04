Бассейн "Нефтяник" закрыт навсегда

С 2008 года Самара знает о печальной истории бассейна "Нефтяник". Это аварийное частное здание, находящиеся на муниципальной земле. Проблема интересов, которая не может решиться много лет в судах. Находится он по адресу Фасадная 1а, и все 15 лет считается заброшенным зданием.

"Бассейн "Нефтяник" — горе школы № 129. От родителей поступают жалобы с просьбой обезопасить путь школьников до дома. Но все, что в моих силах — выставлять волонтеров в свободные часы от уроков, чтобы они присматривали и не пускали детей внутрь", — комментирует проблему заброшенного здания директор МБОУ СОШ № 129 Кукса Ирина Ивановна.

Волонтерами добровольно становятся ученики средней и старшей школы начиная с 8 класса.

При первичном осмотре — здание никак не ограждено, не имеет табличек "опасно", и имеет несколько свободных входов. Конкретно — это два аварийных выхода с торцевой части бассейна. Центральный вход заколочен профлистами, но велика вероятность, что мелкие хулиганы продолжат снимать такой вид защиты и сдавать на металлолом. Как это было с другими профлистами по периметру здания. Спустя неделю после первого посещения заброшенного бассейна мы стали свидетелями внешних перемен здания.

Обращаясь к истории — "Нефтяник" с 1977 принадлежал Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу. По воспоминаниям местных жителей, это был прекрасный бассейн, в который с удовольствием водили детей. Как только завод передал владения в частные руки — "Нефтяник" прекратил свое существование. И как обычно бывает владельцу только задания, земля принадлежит муниципалитету, было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент, это лишь памятник с воспоминаниями о прошлом, который угрожает здоровью учеников школы № 129.

Несмотря на попытки отдалить детей от бассейна, их непреодолимый интерес все равно ведет внутрь. На счастье школы, пострадавших внутри еще не было. Из-за отсутствия закрытых входов и выходов, здание начинает снова привлекать к себе интерес. От малого — любителей граффити, чьими рисунками украшены стены и чаша бассейна, до наркоманов, которые с удовольствием лежат на газоне перед фасадом. Все это видят: учителя, дети и родители воспитанников, но не администрация района.

К сожалению, проблема не решается. Страх за детей — растет.