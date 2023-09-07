Премьера фильма "В память" в рамках фестиваля "Сделано здесь"

Бесконечный фестиваль самарского кино "Сделано здесь" начался в апреле 2023 года в кинотеатре "Художественный" в Самаре. Этот фестиваль является уникальным для региона и предоставляет возможность местным кинематографистам бесплатно показать свои работы широкой аудитории. В конце фестиваля будут отобраны лучшие фильмы по результатам голосования зрителей, которые затем будут показаны в кинозалах Самарской области.

Кинотеатр "Художественный" предлагает режиссерам, у которых есть фильмы, но нет подходящей площадки для их показа, воспользоваться этой возможностью. Они могут показать свои работы в центре Самары, получив поддержку в оборудовании и рекламе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к своему творчеству и заявить о себе.

На прошлой неделе на Бесконечном фестивале самарского кино "Сделано здесь" состоялась премьера короткометражной картины "Место силы" Игоря Коробейникова. Более 50 зрителей присутствовали на показе и активно обсуждали фильм, делясь своими впечатлениями. Среди гостей были замечены известные самарские режиссеры Али Алыев и Денис Кудрин, чьи работы также участвовали в фестивале.