1 сентября Благотворительный фонд "Независимость" оказали помощь 150 детям семей низкого социального статуса и учащимся коррекционных школ-интернатов

Подготовка стартовала с середины лета. На официальных страницах фонда в социальных сетях была размещена вся необходимая информация для участия в акции. На сумму, собранную в результате добровольных и целевых пожертвований, удалось приобрести 120 ранцев с необходимыми школьными принадлежностями.

Ежегодная акция "Соберём ребенка в школу" существует в рамках проекта "Шаг навстречу". На протяжении 7 лет в акции участвуют добровольцы и волонтеры, помогающие в организации и реализации проекта. В этом году помощь получили 115 и 136 коррекционные школы-интернаты Самары. Поддержка также была оказана центру социальной помощи детям "Семья" — 22 ребенка были охвачены вниманием благотворительного фонда. Самарский противотуберкулезный диспансер традиционно стал участником благотворительной акции. В этом году школьные комплекты отправились в руки 13 детей, находящихся на лечении.

"Подготовка ребёнка к школе часто оказывается трудозатратной, даже небольшая помощь оказывается очень нужной. Мы делаем шаг навстречу сложным жизненным обстоятельствам, облегчая часть финансовых затрат. Наше видение — сделать школьное время для любых детей комфортным и счастливым, независимо от социальных статусов и заболеваний. Улыбка каждого ребенка важна и памятна для нас" — рассказала менеджер Благотворительного фонда "Независимость" Мельникова Екатерина.