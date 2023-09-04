"Радио Дача" выберет главную кошку Самары

Условия участия предельно просты. Начиная с 1 августа, любой желающий может загрузить фотографию питомца на сайт радиодача63.рф, дальше останется только ждать результатов.

Список финалистов формируется из еженедельных победителей. Имя "Кота недели" оглашается каждую пятницу в 17:45 в эфире "Радио Дача 102.1". Оно также публикуется на сайте и в официальной группе организации в социальной сети "ВКонтакте". Кот недели выбирается по количеству лайков, оставленных под фотографией. Во избежание накруток, участвовать в голосовании могут только жители Самарской области.

Победителем акции и обладателем звания "Главная кошка Самары" станет представитель семейства кошачьих, получивший наибольшее количество голосов среди всех финалистов в период с 22.09.2023 г. по 29.09.2023 г. Призы будут вручены также обладателям 2 и 3 места.

На данный момент в акции приняло участие уже более 800 хвостатых участников.

С более подробными деталями конкурса можно ознакомиться на сайте радиодача63.рф/makevote/.