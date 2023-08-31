Работа самарского уличного художника признана лучшей на 4 фестивале стрит-арта ПФО "ФормART"

"ФормART" проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПВО Игоря Комарова. Он направлен на поддержку и развитие творчества художников, создание совершенствование городской среды в регионах с помощью граффити.

Тема 2023 года — "Сила знания". Поддержать понравившуюся работу мог любой желающий. В результате голосования свой голос за Горшкова Дмитрия отдали более 27 тысяч жителей Самарской области и 1147 уроженцев из других регионов Поволжья.

Самарец не первый год становится лучшим на фестивале уличного искусства. В 2021 году на фестивале "ФормART" он выполнил мурал "Будущее" и одержал победу в конкурсе.

Монументальную живопись "Открытие возможностей" можно увидеть на фасаде школы № 12 по адресу: Красноармейская 93А.