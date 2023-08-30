Всем известная русская сказка в оригинальном исполнении

Спектакль соединяет в себе события всеми известного сказочного мира и нестандартные реалии современной жизни. На одной сцене отлично уживаются рядом русские сказочные мотивы, и современный хайтек-дизайн, и колоритные восточные пейзажи. Ну, а волшебный конь Ивана превратится в популярный электросамокат.

Сказка учит быть добрым, смелым, честным. За небольшое время спектакля Иван Царевич из ребенка превратится в храброго юношу.

"Четко придерживаясь сюжета известной русской народной сказки, мы попытались найти актуальные, понятные и близкие для современного зрителя формы. Именно поэтому у нас волк будет превращаться то в автомобиль, то в ракету, Иван-царевич станет разъезжать по сцене на самокате, а его жестокие братья — на скейтах. А Серый волк, представленный в мистическом образе оборотня, окажется здесь намного человечнее и благороднее других героев истории", — рассказала режиссер Светлана Дорожко.