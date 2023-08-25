В кинотеатре "Художественный" пройдёт советский киномарафон

С 10:00 до 18:00 в исторических интерьерах кинотеатра, которому в этом году исполняется уже 110 лет, будет создана атмосфера минувшей киноэпохи. Зрителей ждёт жанровое разнообразие классики отечественного кинематографа:
10.00 — "Сказка о потерянном времени";
12.00 — "Усатый нянь";
13.30 — ностальгическая экскурсия "Кинотеатр моего детства" с показом фильма "Это — Куйбышев. 1970-е";
14.00 — "Опекун";
16.00 — "Однажды, двадцать лет спустя";
18.00 — "Отцы и деды".
Также на площадке будут представлены выставка "Виват, кино России!" и уникальная фотозона в советском стиле.