В Самарской филармонии состоится премьера "Онегина"

Перед зрителем предстанет новая версия известного Пушкинского произведения. При бережном отношении авторов к слову поэта, сюжету и истории, постановка будет дополнена острыми, современными, знаменитыми комментариями к роману. В текст будут включены и хулиганские эпиграммы самого А. С. Пушкина. Актёры вступят в непринужденную и актуальную игру с "каноническим" и "неприкасаемым" текстом, что заставит вбитые со школьной скамьи истины романа предстать в новом свете.

Отдельным и необходимым героем этой истории предстанет музыка композитора Алексея Айги. Она станет не фоном, а двигателем истории, ее энергией.

Роли Онегина, Ленского, Татьяны и Автора исполнят Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Алиса Гребенщикова и Сергей Чонишвили.

Музыкальное сопровождение будет представлено Алексеем Айги и его ансамблем "4:33". Постановка будет дополнена специально снятым для неё кинорядом.