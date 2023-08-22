Первый творческий хакатон в Самаре

Участвовать в мероприятии мог любой желающий старше 18 лет, нужно было просто зарегистрироваться. По итогу из 350 заявок отобрали 125 человек, среди которых были представители творческих профессий, предприниматели, студенты и активные граждане. Во дворе "Станкозавода" также были предусмотрены интерактивы, дискуссионные площадки и открытый лекторий, так что любой посетитель мог присоединиться к данному мероприятию.

В течение двух дней участники разрабатывали и представляли новые интересные решения в разных областях. Привлечение туристов в креативные кластеры, создание сувенирного магазина, развитие комьюнити, образование, улучшение гостевого опыта с помощью IT — все эти задачи решались в рамках "Креатива на Волге".

По итогам хакатона все команды защищали проекты по выбранному направлению, оценивали их эксперты федерального уровня. Каждый участник получил приз и мерч. Особенно выделились в креативных идеях 5 команд, которые заняли первые места и получили гранты в размере 50 000 рублей.

*Хакатон — это командное соревнование, в котором нужно за короткое время разработать решение бизнес-кейса или другой комплексной задачи.