В Самаре прошла Международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

В Самару приехали около 250 специалистов из разных стран, которые делились опытом, демонстрировали свои собственные разработки и устанавливали деловые контакты. Мероприятие проходило в отеле HolidayHall 16 и 17 августа, информационным партнером конференции выступил портал "Волга Ньюс".

Стоит отметить, что предыдущая научно-практическая конференция "Гипровостокнефти" проходила в 2019 году, после чего ее проведение было признано нецелесообразным из-за пандемии COVID-19. Перерыв в несколько лет ничуть не снизил актуальности мероприятия: выступающих слушали очень внимательно, задавая после завершения докладов множество вопросов.

Среди ключевых тем конференции — цифровая трансформация и применение унифицированных схем и проектов в нефтегазодобывающей отрасли, как основа для оптимизации производства, снижения затрат, повышения эффективности и практически полного перевода бизнес-процессов на отечественные платформы. "Гипровостокнефть" представил целую серию работ, посвященных данной тематике. Ведущими спикерами выступили начальник управления информационных технологий Любовь Зубова и заместитель главного инженера, главный технолог института Сергей Аграфенин.

Особый интерес у слушателей вызвала отдельная секция "Инжиниринг бурения", где экспертами компаний "Зарубежнефть" и "Зарубежнефть-добыча Харьяга" были представлены доклады по теме цифровой трансформации строительства и реконструкции скважин и повышению эффективности строительства скважин при разработке низкопроницаемых коллекторов.

"Для "Гипровостокнефти" прошедшая конференция — это, прежде всего, обмен опытом, — рассказал генеральный директор института "Гипровостокнефть" Федор Тепляков. — Создается такая синергия, когда все виды бизнеса, которые участвуют в создании любого объекта — это и проектировщики, и поставщики оборудования, и строители, и проектные институты, и заказчики, могут пообщаться в удобном формате. Было много обсуждений и вопросов — мы даже немного выбились из графика выступлений. К тому же из-за пандемии люди долго не могли собраться, а теперь нам удалось провести конференцию.

Которая, кстати, действительно международная — помимо России, в ней принимают участие представители Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Кубы и Вьетнама".

В этом году Поволжская платформа обмена опытом проходила в пятый раз, собрав ключевых участников процесса проектирования и строительства объектов на нефтегазовых месторождениях. На конференции выступали специалисты российских и зарубежных лидеров нефтегазовой отрасли, представители ведущих IT-компаний, правительства Самарской области, федеральных структур, производители техники и оборудования, научные деятели.

В рамках выставочной экспозиции гостям продемонстрировали инновационные разработки, технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли — преимущественно российского производства. Почетными гостями на конференции стали министерство промышленности и торговли Самарской области, Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", Ассоциация "Союз работодателей Самарской области", Самарский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России".