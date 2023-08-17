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Разработки Росатома предложено применять в ТЭК

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Госкорпорация "Росатом" предложила нефтяникам целую линейку продуктов, призванных решить проблему разрыва экономических связей с западными производителями, При этом в числе разработок имеется не только программное обеспечение, но и сетевое оборудование собственного производства. Об этом было заявлено на Пятой научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованной ведущим российским проектно-изыскательским институтом "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть"). Мероприятие прошло в Самаре 16-17 августа.

"У нас уже есть опыт взаимодействия с нефтегазовыми компаниями. Исходя из этого опыта, мы выбрали из портфеля цифровых продуктов "Росатома" то, что наиболее востребовано, - рассказал Андрей Буланов, руководитель направления по цифровизации предприятий в нефтегазовой и энергетической отраслях ООО "РУСАТОМ-ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ". - За эти два дня я услышал много релевантных докладов и во время своего выступления постарался ответить на все возникшие вопросы".

Цифровые продукты госкорпорации "Росатом", которые Андрей Буланов представил на конференции, разработаны, протестированы и внедрены в компаниях и организациях атомной отрасли. В контуре Росатома трудится более 6 тыс. разработчиков, ими создано более 60 цифровых продуктов и решений, часть из которых вошли в цифровой портфель госкорпорации.

Ряд продуктов и платформ предназначены для поддержки комплексных задач инжиниринга. Разработанные в "Росатоме" решения обеспечивают управление предприятием и производством, математическое моделирование и проведение НИОКР, импортозамещение оборудования и программных платформ в рамках ИТ-инфраструктуры, информационную и физическую безопасность, системную интеграцию и управление сооружением крупных инженерных объектов.

В основном цифровые продукты включены в реестр российского программного обеспечения, соответствуют требованиям регуляторов и обладают лицензиями ФСБ и ФСТЭК.

Так, например, "Росатом" предлагает решение для реверс-инжиниринга, то есть полного копирования уже существующего оборудования сторонних производителей. Таким образом, например, можно производить комплекты ЗИП (запчасти, инструменты, принадлежности) для уже имеющегося оборудования даже в том случае, если производитель отказал в технической поддержке.

На тему импортозамещения за два дня работы конференции прозвучало немало интересных докладов. В этом году поволжская платформа обмена опытом, которой стали конференции "Гипровостокнефти", прошла уже в пятый раз, собрав ключевых участников процесса проектирования и строительства объектов на нефтегазовых месторождениях. В конференции участвовало около 250 человек: специалисты из российских и зарубежных лидеров нефтегазовой отрасли, представители ведущих IT-компаний, правительства Самарской области, федеральных структур, производители техники и оборудования, научные деятели.

В рамках выставочной экспозиции гостям представили инновационные разработки, технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли - преимущественно российского производства. Почетными гостями на конференции стали министерство промышленности и торговли Самарской области, Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", Ассоциация "Союз работодателей Самарской области", Самарский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России".

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Разработки Росатома предложено применять в ТЭК

Госкорпорация "Росатом" предложила нефтяникам целую линейку продуктов, призванных решить проблему разрыва экономических связей с западными производителями, При этом в числе разработок имеется не только программное обеспечение, но и сетевое оборудование собственного производства. Об этом было заявлено на Пятой научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованной ведущим российским проектно-изыскательским институтом "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть"). Мероприятие прошло в Самаре 16-17 августа.

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