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"Необычная сумка из бусин может стать главной изюминкой образа в повседневной жизни"

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Тренд 90-х снова вернулся.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Сумки из бусин вновь как и в 90-х стали трендом. Такой вид аксессуаров быстро стал набирать популярность еще в 2020 году. Сейчас многие отдают предпочтение вещам, которые смогут подчеркнуть их уникальность. Мы поговорили с Полиной, с создательницей бренда "PAÜLZ".

— Как тебе пришла идея создать бренд? Как ты поняла, что хочешь заниматься именно этим?

— Я всегда любила заниматься рукоделием, когда была младше, плела фенечки и лепила из полимерной глины.

Первую сумку я сплела в 2020 году в качестве подарка маме, тогда не было обучающих уроков, и я делала интуитивно. Весной 2022 года я увидела не одно видео с сумками из бусин и поняла, что это набирает популярность. В голове произошел щелчок, и для себя я решила, что хочу этим заниматься, делать необычные сумки и достичь в этом деле успеха.

— Чем ты занималась до создания бренда?

— Я окончила 3-й курс университета, и на тот момент работала в центре клиентского сервиса крупной компании, после 12-часовых смен приезжала домой и рисовала новые эскизы, которые приходили в голову на протяжении рабочего дня. Отрисовав эскизы сумок, я воплощала их в реальность.

— Это твой основной заработок?

— Изначально я не рассчитывала на какой-либо заработок, процесс плетения для меня как медитация, но со временем, многие мне стали говорить, что сумки такого высокого качества нужно продавать и зарабатывать на этом, так я и сделала.

Сейчас я работаю администратором в салоне красоты, 2 дня на работе / 2 дня плету сумки, мне нравится работать в таком режиме, я не перегораю к своему делу и работе, ведь постоянно сидеть и плести очень тяжело: начиная от порезанных леской рук, боли в спине, заканчивая просто отсутствием идей и вдохновения.

Везде нужен баланс и отдых.

— Почему именно сумки?

— Это красиво! Сумка — это аксессуар, которым мы пользуемся каждый день, а необычная сумка из бусин может стать главной изюминкой образа в повседневной жизни. Можно надеть хоть мешок, сумка обыграет всё.

— С какими проблемами ты столкнулась при создании бренда?

— Нужно делегировать задачи!

— По жизни я считаю, что лучше меня никто не сделает- в этом главная ошибка, я боялась, что не смогу правильно донести задачу и в результате получу совершенно не то. Поэтому я сама освоила программу и начала создавать логотип бренда, на это у меня ушло около двух месяцев, теперь все наклейки, шильдики и печати "PAÜLZ" сделаны моей рукой. Но, возможно, процесс так не затягивался, если бы я предоставила эту работу дизайнеру.

— Расскажи немного о процессе создания сумок. Как приходят новые идеи?

— Я просто обожаю придумывать необычные модели сумок и воплощать их в жизнь, идеи сами приходят в голову! Можно вдохновиться чем угодно, понравилась картина- переношу её на сумку.

Начинаю всегда с эскиза, чтобы понять, как будет смотреться дизайн. Сначала я рисую схему и если нужно, вношу правки, затем подбираю бусины, фурнитуру и приступаю к плетению.

— Много времени занимает создание одной сумочки?

— Только недавно я стала записывать время плетения, раньше на одну сумку уходило точно более 20 часов, сейчас среднее время плетения 8 часов, не считая создание эскиза и схемы.-

— Носишь ли ты сама свои сумки? Даришь ли подругам?

— Когда очередная модель готова, мне сразу хочется выставить её на продажу и обрадовать своих клиенток, поэтому свои сумки я не ношу, но скоро это исправлю! Я придумала модель специально для моей подруги, чтобы подарить ей на день рождения, но она настолько мне понравилась, что ввела её в постоянную коллекцию.

— Что можете посоветовать человеку, который хочет основать свой бренд?

Пожалуй, для начала нужно понять многогранность уже представленного товара, решить, насколько вы готовы этим заниматься и продумать все детали. Но главное — понять, действительно ли вы хотите этого, ведь это не просто красивая картинка. Это сложный и долгий путь.

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