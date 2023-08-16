Цифровизация и унификация: "Гипровостокнефть" представил пути повышения производительности и эффективности

Доклады прозвучали в рамках программы Пятой научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованной проектно-изыскательским институтом "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть"). Мероприятие стартовало в Самаре в среду, 16 августа.

"Цифровая трансформация и импортозамещение в "Гипровостокнефть". Вызовы и возможности" — с таким докладом выступила начальник управления информационных технологий "Гипровостокнефть" Любовь Зубова, которая ознакомила собравшихся с новыми разработками института в данной сфере.

Цифровая трансформация в сегодняшних условиях высокой конкуренции на рынке проектного инжиниринга становится одним из важнейших факторов повышения эффективности производства, качества продукции, обеспечения высокой производительности труда. Институт "Гипровостокнефть" занимает лидирующие позиции в развитии цифровизации, внедрении технологий информационного моделирования (ТИМ), в применении современных подходов к управлению производственными процессами.

Стратегия цифровой трансформации института затрагивает все направления деятельности, все бизнес-процессы предприятия. В институте внедрены полностью безбумажный документооборот и системы выпуска проектной документации, переведены в "цифру" все бизнес-процессы, работа сотрудников организована в рамках единого информационного пространства.

Высокая степень автоматизации процессов, централизация данных, анализ ключевых показателей и их визуализация по всем направлениям деятельности, контроль и мониторинг активности и интенсивности работы каждого сотрудника, постоянное развитие цифровых компетенций руководства и персонала — ключевые особенности производства "Гипровостокнефть", рассказала Любовь Зубова.

В условиях импортозамещения институт продолжает традиции развития собственного программного обеспечения. Докладчица поделилась опытом перехода на отечественные платформы САПР и ТИМ, который предусмотрительно начался еще в 2014 г., а также рассказала о подходах и технологиях цифровизации, применяемых в институте.

Тему цифровизации продолжили в своих докладах партнеры "Гипровостокнефти". Директор "МиР ПИА" Денис Коноваленко представил программный продукт для моделирования технологических процессов и оборудования "МиР ПиА Процесс+", директор департамента управления продуктом компании "Нанософт разработка" Сергей Сыч поделился "Стратегией адаптации технологий к потребностям клиента: от графической платформы nanoCAD к специализированным продуктам и сервисам", а секретарь комитета по обустройству месторождений "Института нефтегазовых технологических инициатив" Альберт Зайнашев представил доклад "Развитие ИНТИ. Развитие института типового проектирования".

Любой специалист знает, что унификация — это путь к увеличению производительности и эффективности, поэтому интерес к такому подходу переживает настоящий ренессанс, рассказал заместитель главного инженера, главный технолог "Гипровостокнефти" Сергей Аграфенин, выступив с докладом "Унификация блочно-модульного способа проектирования, изготовления и строительства объектов сбора, подготовки нефти и газа".

Содокладчиками по данной теме были его коллеги — главный специалист технологического отдела по подготовке нефти и газа Владислав Редькин и начальник отдела АСУТП института Эдуард Задохин.

Унифицированные технологические схемы промысловой подготовки нефти, унификация компоновок блоков установок подготовки нефти, унификация модулей — все это достаточно сложная тема для инжиниринга и требует усилий специалистов различных направлений: технологов, монтажников, инженеров АСУТП.

Цель унификации — получение кумулятивного эффекта от реализации строительства, монтажа, эксплуатации и дальнейших этапов использования установок.

За основу инженеры взяли опыт гражданского градостроительства, где все основные этапы уже отработаны — от унификации (приведение к единообразной системе) до стандартизации (закрепление в отраслевой документации).

"Найти типовые проекты для наших установок нереально, нефть разная, тут входные параметры диктует природа, а не человек, — поделился Сергей Аграфенин. — Поэтому наши установки принципиально отличаются от гражданских объектов".

По его словам, в "Гипровостокнефти" накоплен достаточно большой опыт создания блочно-модульных конструкций, на который можно опираться, ведь большинство схем, разработанных еще в 80-е годы, до сих пор считаются действующими. Уже в наше время, в 2022 г., по заданию "Газпром нефти" в институте были разработаны типовые проекты установок по подготовке нефти в блочном исполнении.

"Те импортные технологии, которые стремились выдать за прорывные — все эти аппараты, хотя и имеют внутреннюю начинку, хитрую оснастку — это унифицированные горизонтальные емкости, которые мы также используем", — рассказал инженер. — Если российские разработчики даже где-то "отстали с начинкой, то все базовые вещи у нас есть, и мы можем стартовать, это самое главное".

Блочно-модульному строительству были посвящены и другие доклады — например, исполнительный директор компании "РНГ-Инжиниринг" Александр Брязгин рассказал об опыте поэтапного развития месторождений, а также о применении мобильных установок подготовки нефти (МУПН).